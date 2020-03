Trabajadoras de la Cámara de Diputados se unen al Paro Nacional de Mujeres

Este 9 de marzo se lleva a cabo el paro ‘Un día sin mujeres’ en México. Una protesta que busca evidenciar la importancia de las mujeres en la sociedad y a la que se une instituciones gubernamentales como la Cámara de Diputados.

La mencionada entidad utilizó sus redes sociales para mostrar cómo lucen sus oficinas durante el horario laboral. De esta manera, se evidenció la ausencia de mujeres en las oficinas legislativas.

“Así lucen distintas áreas de la Cámara de Diputados este día de #ParoNacionaldeMujeres. La diputada Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández, así como legisladoras de todos los grupos parlamentarios y trabajadoras, se sumaron al paro”, lee el mensaje de Twitter.

Cabe resaltar que la Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, confirmó a primera hora su participación en el paro. Además, explicó que es importante atender este llamado de la ciudadanía y que actualmente las mujeres se encuentran “dolidas, hartas, desesperadas y furiosas”.

Para la funcionaria, es importante que quienes ocupan un cargo público trabajen en beneficio de las mujeres y que, así, puedan acelerar procesos y generar soluciones y resultados.

“La vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas es una causa urgente y digna de ser acompañada”, expresó Laura Angélica Rojas Hernández a medios locales.

Suspenden actividades por Un día sin mujeres

La Cámara de Diputados suspendió las actividades programadas para este 9 de marzo por motivo del paro nacional de mujeres.

El único evento que se llevó a cabo fue el foro de ‘Liderazgo de la mujer’ que fue convocado por la diputada Soraya Pérez Munguía. Durante esta ponencia, Victoria Martuccelli se refirió a la condición de las mujeres en México.

"Parece que ser mujer en México es una sentencia y no necesariamente de muerte, pero sí de no poder sentirnos seguras aún en casa. Cada que te subes a un taxi, a un Uber, caminas por la calle de regreso a la escuela tienes esa inseguridad constante de no saber si es la última vez que hablarás con tus papás, tus hermanos, tu esposo”, afirmó.