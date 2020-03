Maestras y alumnas de la UNAM se unen al paro nacional Un día sin mujeres

Alumnas y maestras de la Universidad Autónoma de México (UNAM) se ausentaron de sus clases debido al paro nacional denominado Un día sin mujeres, que tiene lugar hoy en el país.

En varias de las escuelas y facultades del centro de estudios se pudo apreciar la asistencia sólo de alumnos y profesores. Debido a esta situación, en algunos casos se procedió solamente a tomar asistencia a los presentes, mientras que en otros casos se aprovechó el momento y las circunstancias para discutir temas como el acoso y el abuso sexual.

Se conoce que en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se han colgado mantas con algunas de las exigencias que realizan millones de mujeres en todo México, en las mismas se pueden leer frases como “ni una menos” y “aborto legal, seguro y gratuito ya”.

Aula de la UNAM. (Foto: José Luis Ramírez)

Además, en la facultad de Medicina, se han encontrado también mantas de gran tamaño en las que se expresa el completo rechazo hacia el acoso y la violencia contra las mujeres.

El paro nacional ha generado que, por ejemplo, en la facultad de Derecho algunos salones pasen de tener 65 asistentes, a sólo 17.

El maestro Iván Lagunes, de la mencionada escuela, expresó que no tocaría nuevos temas debido a que no sería justo para las alumnas ausentes que decidieron acatar el paro, por lo que se propuso a despejar algunas dudas de sus alumnos, para posteriormente ofrecerles suspender la clase hasta la próxima.

‘Un día sin mujeres’ ha logrado tener un gran impacto. Las calles, los comercios, los sistemas de transportes y los diferentes centros educativos lucen casi vacíos, debido a la falta de presencia de las ciudadanas mexicanas.

Alumnos de la UNAM se pronuncian sobre el paro nacional de mujeres

Los estudiantes varones de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de México expresaron sus opiniones y explicaron cómo han vivido este día, tras la ausencia de maestras y alumnas.

"Nosotros sí tuvimos la primera clase, pero no avanzamos en el programa, porque en mi grupo la mayoría son mujeres y para que ellas no se atrasen no vimos ningún tema nuevo. Discutimos una película que nos habían dejado ver, El crimen perfecto", comentó un estudiante de Derecho Penal.

Por su parte, los maestros se pronunciaron también sobre cómo han vivido este movimiento convocado por colectivos feministas.

“De compañeros hombres somos 10 y vinimos nueve, de las compañeras son unas 25 y vinieron dos, voluntariamente, claro. Lo que vimos fue un repaso para no afectar a las chavas”, comentó José Alberto Bello, maestro de la facultad de Medicina de la UNAM.