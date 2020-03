Nadia Rodríguez Saro: joven asesinada dejó reflexivo mensaje antes de morir

Una vez más, México vuelve a ser noticia por un feminicidio. Esta vez, Nadia Verónica Rodríguez Saro, una estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de León (Guanajuato), fue asesinada a balazos el último domingo en pleno Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, lo que pocos saben es que Nadia publicó -días antes- un mensaje en las redes sociales con el que buscaba crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres, sin imaginar que este se convertiría en realidad.

Nadia se sumo a la lucha contra los feminicidios simulando su desaparición.

Se trata de una publicación en su cuenta de Facebook, que data del viernes 6 de marzo, en la que Nadia publicó una fotografía suya, acompañada con una leyenda que decía “Desaparecida” junto a un mensaje reprendiendo el morbo de algunos medios de comunicación y las redes sociales frente a los feminicidios.

“Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mi, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mí en las redes sociales”, inició su relato la joven Nadia.

Cartel pidiendo justicia para Nadia durante las marchas del 8 de marzo en Guanajuato.

En otro fragmento del texto publicado a las 23:43 horas, Nadia da cuenta de que pese a su intensa lucha, finalmente, se convirtió en una víctima más de la alarmante cifra de violencia contra la mujer que azota México.

La publicación data del viernes 6 de marzo a las 23:43 hrs.

“Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida”.

Finalmente, Nadia se “despidió” pidiendo, a sus queridos y a su entorno, enseñarle a su sobrina a no vivir con miedo y a luchar por su vida.

Sobrina de Nadia.

“Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ULTIMA”, sentenció.

La publicación era una muestra del apoyo de Nadia al movimiento feminista ‘Un Día Sin Nosotras’. Por ello, al final de su post agregó dos hashtag relacionados al Paro Nacional convocado para este lunes 9 de marzo.