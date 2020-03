Nadie en España es indiferente a la gran incertidumbre que se está viviendo por el coronavirus. En este sentido, el periodista Iker Jimenez, presentador de Cuarto Milenio, decidió publicar un mensaje provocador respecto al tema en su cuenta de Twitter, desatando gran polémica.

“Covid-19. Es la marca de la pandereta”, lanzó Jimenez, adjuntando la foto de una pandereta con la forma del mapa de España. Debido a esto, los usuarios empezaron a responderle evidentemente fastidiados por la referencia.

La mayoría de sus seguidores le dejaron comentarios como “Iker, el país no es su clase dirigente. El pueblo siempre ha estado por encima de ella y a la altura en los momentos clave. Me duele que hagas esta comparación”. Otro comentario con varios ‘me gusta’ fue: “el defensor de pseudoterapias, curanderos y otros estafadores, da lecciones de gestión sanitaria. Qué risa”.

Iker Jiménez se encuentra en desacuerdo con la gestión. (Foto: captura de Twitter)

La respuesta de Iker Jiménez frente a los ataques

El periodista también respondió varios de los comentarios que iban dejando sus seguidores, quienes continuaban furiosos por lo que el presentador manifestó. En un intento por dejar en claro que no era un enviado de algún partido para atacar al estado, Iker Jiménez dijo que era autónomo en todos sus comentarios.

“Por cierto que a quienes buscan algún tipo de significación política en mis actos o manifestaciones, decirles que quizá hayan olvidado la que tuve con el Ébola y el anterior gobierno. Problemas serios. Yo no comulgo con nadie. No me fío de nadie. No sigo directrices de nadie”, indicó.

Pese a que la mayoría de usuarios y seguidores han rebatido la crítica que realizó el periodista hacia el gobierno por el coronavirus, otros tantos también apoyaron su postura, dando cabida al debate de ambas partes.