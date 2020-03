Fueron mejores amigas durante 17 años y descubrieron que en realidad eran hermanas biológicas

En la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, dos mujeres descubrieron que eran más que amigas tras tener varias cosas en común.

Ambas, identificadas como Latoya Wimberly (29) y Ashley Thomas (31), se conocieron desde hace 17 años en una fiesta.

Ashley indicó que, a partir de ese día, no pasaron un día sin hablar por teléfono y hasta se llamaban “hermanas”, pero nunca pensaron que eso pasaría a ser realidad, cuando descubrieron, tras una prueba biológica, que sí tenían ese parentesco.

Todo empezó cuando una de ellas compartió algunas fotos en su cuenta de Facebook. Latoya realizó una fiesta en su vivienda y capturaron varios momentos. Al colgarlas en la red social, una amiga de la madre de Thomas reconoció al padre de Wimberly, Kenneth, e indicó que lo conocía.

Ante este hecho, la mujer contó que ella y la mamá de Thomas salían con el mismo hombre cuando eran jóvenes, y cuando Latoya se enteró le pidió a su amiga que le mande la foto de la fémina para que se lo muestre a su padre.

El sujeto reconoció que sí salió con la madre de Thomas, y como Latoya sabía que su amiga nunca había conocido a su padre biológico, decidieron hacer una prueba de ADN para saber si eran hermanas.

“Era viernes y estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Cuando me dijeron que Kenneth era mi papá, los escalofríos me recorrieron el cuerpo. No pude pensar. No pude procesarlo. Ni siquiera podía hablar”, manifestó Ashley.

Ante la noticia, lo primero que planificaron las jóvenes, fue un viaje junto a su padre para poder recuperar el tiempo perdido.