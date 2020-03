La indignación ante la ola de feminicidios en Latinoamérica, donde se estima que más de 3.800 mujeres son asesinadas cada año por razones de género, llevó este domingo nuevamente a las calles a un fortalecido movimiento feminista que ha alcanzado, como nunca antes, marcar la agenda política y social de la región.

Aunque se mantienen los históricos reclamos por la equidad, la legalización del aborto y una mayor representación política, así como contra el acoso, el estupor por los feminicidios ha sido el tema predominante en este Día Internacional de la Mujer y se prevé que también lo sea en otras movilizaciones previstas desde este lunes en la región, como el paro de mañana bajo el lema “Un día sin mujeres”.

Cientos de miles de latinoamericanas marcharon este domingo para protestar contra la violencia machista y, en el caso de Chile, Brasil, El Salvador y Ecuador, las manifestaciones incluyeron la conocida performance “Un violador en tu camino”.

En las manifestaciones destacaron numerosos mensajes en contra de la violencia machista.

"Te molesta que abramos la boca, no las piernas”, “Cuando los espacios no mixtos eran las cocinas no os quejabais tanto”, “Sigo flipando por tener que protestar por esta puta mierda”, son algunos potentes mensajes.

El Día Internacional de la Mujer fue la oportunidad para mostrar la fuerza de los grupos feministas en el continente, que han cobrado impulso con movimientos como el “Me Too”, contra el acoso y los abusos sexuales; la “marea verde”, a favor del aborto, y el “Ni una menos”.

La movilizaciones de este año, sin embargo, se enfocaron en el rechazo a asesinatos como los de la niña mexicana Fátima y de la pequeña argentina Guadalupe, de dos estudiantes universitarias en Colombia o la revictimización mediática en México de Ingrid Escamilla, casos que han conmocionado al continente por la falta de garantías del derecho fundamental a la vida para las mujeres.

“La violencia de género es un problema fundamental en el continente, que afecta a una de cada 3 mujeres de todos los niveles socioeconómicos, y las consecuencias son amplias y devastadoras”, advirtió la jefa de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), María Caridad Araujo.

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que la cifra de feminicidios supera las 3.800 al año en la región.

Y aunque para 2018 las tasas de feminicidio más elevadas se registraban en El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, en otras naciones, como México y Argentina, el fenómeno va en alza.

En México, que registró 1.010 feminicidios en 2019, “las niñas y adolescentes corren peligro solo por el hecho de ser mujeres y son más vulnerables a vivir agresiones que las afectan para siempre o terminan con su vida”, afirma la organización Save the Children.

Mientras en Argentina, en solo tres días de marzo se reportaron cinco feminicidios, que se suman a 63 de enero y febrero.

“Nos resulta preocupante los datos de los últimos días, ahora tenemos más femicidios que días del mes. Básicamente el registro en la Argentina es de un femicidio cada 12 horas, lo que representa una alerta a la sociedad entera”, comentó a la agencia EFE Silvia Ferreyra, coordinadora del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Tras las muertes de marzo, que incluyen el de una mujer asfixiada por su novio y el de una pequeña de 10 años que fue golpeada y quemada viva, Ferreyra insiste en que "se declare la emergencia nacional por violencia de género", con el fin de aumentar el presupuesto para políticas de igualdad.

“Lamentablemente seguimos sin tener políticas públicas que garanticen la no repetición de la violencia sexual y de género”, manifestó por su parte Keyla Cáceres, miembro de la Red Nacional de Jóvenes Feministas de El Salvador, uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Algo similar ocurre en Honduras, donde fueron asesinadas 390 mujeres en 2019, pues la activista Ana Cruz denuncia que hay una “situación muy difícil” por la “falta de respuesta” del Estado.

La experta del BID coincide en la necesidad de políticas de igualdad y de protección de derechos al insistir en que los “costos de violencia contra la mujer son enormes porque impide el desarrollo de su potencial y su posibilidad de empoderarse y contribuir al desarrollo de sus comunidades, lo que impacta directamente en el PIB de los países”.

Millones de mujeres marcharon en distintos países para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pese a los temores por la epidemia de coronavirus que azota al planeta.

Aunque en algunos sitios las manifestaciones se vieron diezmadas por temores a los contagios y en otros, como Corea del Sur, fueron canceladas, los reclamos por los derechos de la mujer se extendieron por todo el orbe.

Muchas voces se alzaron contra los gobernantes, hubo algunos choques violentos así como detenciones en varios países. En Pakistán, por ejemplo, miles desafiaron a la sociedad ultrapatriarcal para manifestarse por sus derechos, bajo piedras y palos lanzados por opositores.