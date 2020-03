El pasado 8 de marzo no fue un día de conmemoración ni de celebración para las mujeres mexicanas. Cientos de ellas salieron a las calles a protestar frente a los altos indices de violencia contra la mujer y ante los crecientes casos de feminicidios.

Esta situación puso en riesgo no solo a las manifestantes también a los agentes del orden que se encontraron a merced de cualquier ataque físico. Eso fue lo que le ocurrió a la agente de seguridad, Lucero San Juan, quien recibió uno de los ataques con explosivos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México.

Lucero San Juan acusó a las manifestantes de lo sucedido en sus redes sociales.

Según reportes policiales, fueron 38 personas que resultaron lesionadas durante la marcha del último domingo 8 de marzo, una de ellas fue la integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Las feministas me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ´lucha’ la cara no me quede marcada”, escribió la policía en sus redes sociales.

La historia vienen acompañada con una imagen que muestra la mejilla derecha afectada por las esquirlas de los petardos después de la agresión sufrida.

En la misma publicación, la mujer policía lamentó el maltrato sufrido por quienes reclaman igualdad de género acusándolas de “no entender que detrás del uniforme también hay mujeres”.

La agente del orden tenía el día libre el último 8 de marzo. Foto: Carlos Jiménez

San Juan recalcó que pese a que era su día libre cumplió con su deber de resguardar la manifestación y los distintos espacios públicos. La oficial terminó su publicación dejando en claro que no es una asesina ni una violadora.