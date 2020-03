A pocas horas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un nuevo feminicidio volvió a conmocionar a México, en un contexto marcado por el repudio hacia la violencia contra la mujer y los asesinatos de féminas en ascenso, desencadenado cientos de manifestaciones y hasta un paro nacional.

Una estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue asesinada a balazos la madrugada del último domingo 8 de marzo. Los hechos se registraron en la comunidad de Ordeña, en Salamanca, cuando la joven, identificada como Nadia Verónica Rodriguez Saro Martínez, de 23 años, retornaba a su hogar luego de dejar en su casa a una amiga con la que asistió a una fiesta.

La víctima conversaba telefónicamente con su novio cuando fue atacada a balazos la madrugada de este domingo. Así, lo confirmó Carlos A. Pérez Arredondo con quien llevaba una relación de siete años.

Carta del novio de Nadia

El enamorado de la víctima narró, en su cuenta de Facebook, que ambos se encontraban hablando por celular cuando se desató el siniestro que acabó con la vida de Nadia Verónica, incluso detalló los angustiantes momentos que vivió al otro lado del teléfono cuando escuchó los primeros disparos.

“No pasaron ni dos minutos cuando me estabas preguntando que cómo me había ido en road trip y en eso escuche lo que no quería aceptar”, señaló.

Agregó que tras lo sucedido intentó comunicarse con ella una y otra vez, pero la joven ya había fallecido: “Una maldita ráfaga de una pistola, el silencio llegó y dejaste de contestarme, yo gritándote en el teléfono que si estabas bien, mandándote mensajes y no ya no pude volver a escuchar tu voz”.

Carlos Pérez, que ahora radica en Estados Unidos, contó que su relación se hacía más fuerte pese al tiempo y la distancia.

“A pesar de la distancia eso no nos detuvo y seguimos con nuestra relación y nuestro amor se hacía cada vez más grande y sincero. Me enseñaste que aún así no teniendo a la persona físicamente, el corazón hacía que estuvieras cerca a esa persona, en pocas palabras me enseñaste a amar”, detalló.

No obstante, poco a poco los problemas empezaron a resquebrajar su relación, por lo que decidieron ponerle una pausa de tres años. Sin embargo, en noviembre del año pasado, decidieron darse una segunda oportunidad.

“No menos de dos meses comenzamos de nuevo después de casi 3 años sin saber nada, lo increíble de esto fue que nuestros sentimientos seguían siendo verdaderos, aún me ponía nervioso al verte y mi corazón palpitaba cada que te veía gordi. Tratamos de llevar las cosas tranquilas y seguir platicando, pero sabíamos que lo nuestro iba para largo”.

También reveló que Nadia tenía planes de sacar una visa con la intención de poder hacer su vida juntos de una vez por todas en suelo estadounidense. Pero que ahora solo quedarán en sueños.

“Tenías tu cita de tu visa en unos cuantos días y ya estábamos planeando las cosas para cuando te la dieran (...) Pero, solo se quedarán en sueños porque le arrebataron la vida al amor de mi vida”.

Finalmente, Carlos le pidió a su novia fallecida “darle fuerzas para afrontar esta situación que lo esta matando”.

Universidad condena asesinato de Nadia

Por su parte, la Universidad Iberoamericana, campus León envió sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de Nadia Rodríguez Saro Martínez, que estudiaba licenciatura en Relaciones Internacionales.

La institución condenó que en una fecha tan importante como el Día internacional de la Mujer reciban esta trágica noticia: “Irónico que el día que las mujeres se unen en nuestro país para gritar NO MÁS VIOLENCIA contra las mujeres, recibimos con dolor e indignación tan terrible noticia”, se lee en un comunicado.

La casa de estudios también pidió que la muerte de Nadia y de todas las mujeres de este país no sea en vano y que nos impulse a ser una sociedad consciente, sensible y solidaria siempre.