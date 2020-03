Por María José Vargas y Ernesto Carrasco.

Nunca imaginó salir de Venezuela, pero lo hizo para ayudar a su hijo y nieta que ya estaban en Perú. Nairovys González, de 61 años, es docente jubilada del sector público y llegó a Lima junto a su esposo, a finales de 2018. Desea seguir desarrollándose como profesora universitaria, pero se le ha hecho esquivo.

Le han dicho “no, porque eres venezolana” o “no, porque no queremos nada con viejos” en reiteradas oportunidades cuando se dispone a mostrar sus credenciales y poder optar a un puesto de trabajo en Perú.

Ser víctima de discriminación ha sido una constante para Nairovys en estas tierras, pero su ánimo no decae al rodearse del amor de los familiares que la acompañan.

¿Por qué decidió salir de Venezuela?

Decidí salir de Venezuela por mi hijo, quien ya tenía tres meses aquí en Perú y su situación bastante difícil porque tanto él como su esposa, no tenían con quien dejar a la niña cuando les tocaba salir a las calles a trabajar.

A mi nieta, de tres años, se la llevaban a sus trabajos y se les hacía bastante complicado, por eso decidí venir a ayudarlos. Por otro lado, la mala situación que se está viviendo en Venezuela. Mi esposo y yo fuimos parte del personal público y ya los salarios no estaban alcanzando. Todo se estaba tornando más difícil y decidimos que lo mejor era emigrar.

¿Quién le acompañó durante su trayecto migratorio? ¿Cuántos días le llevó llegar al Perú y en qué medio?

Mi travesía la hice junto a mi esposo vía terrestre. Salimos del estado Anzoátegui en Venezuela, arrancamos un sábado y llegamos el domingo de la semana siguiente a Perú porque tuvimos bastante inconvenientes a la hora de hacer los cambios en las fronteras.

¿En qué se desempeña en el Perú?

Hasta el momento, estamos vendiendo en la calle porque hasta ahora no hemos encontrado empleo. No quieren nada con viejos.

¿Envía dinero a su país?

Yo no envío dinero, quien lo hace es mi nuera a su mamá. Le envía 100 soles semanales y realmente eso no alcanza para nada, debido a los precios tan volátiles que se registran en Venezuela.

¿Ha sido víctima de algún tipo de discriminación en el Perú, de ser afirmativo podría describir lo ocurrido?

Si me he sentido discriminada cuando he acudido a llevar mis papeles para postularme en algún cargo y lo primero que me dicen es: no, porque eres venezolana o no porque eres mayor y eso ha sido como algo fuerte.

En otra oportunidad, estaba en el colegio de mi nieta y un representante se expresó muy mal de los venezolanos y yo me piqué.

Le dije que no podía juzgar a todos los venezolanos por igual porque todos no somos iguales porque no todos somos malos y esto se aplica tanto a venezolanos y a peruanos.

Me dijo: ustedes los venezolanos vinieron a quitármelos los puestos de trabajo y dentro de las escuelas los cupos a nuestros hijos. LE volví a responder que no me parece porque cuando fueron a Venezuela les abrió las puertas y de alguna u otra manera.

Pero hay que recordar que como venezolanos no teníamos esa cultura de emigrar. Para mí fue duro fue haber escuchado a esa persona expresarse así de los venezolanos.

¿Se arrepiente de haber salido de Venezuela? ¿Regresaría y por qué?

Realmente no me arrepiento porque el solo hecho de estar aquí con mi hijo, con mi nuera y mi nieta eso me llena. ¿Regresaría? sí, pero cuando se vaya Maduro.

¿La migración qué ha cambiado en usted y qué no volverá a ser igual?

Si hay algo que le reconozco a los peruanos es que son nacionalistas. Percibo que quieren mucho a su país y siempre ponen por encima de cualquier cosa, sus tradiciones. No me gusta que la gente pierda su identidad.

Yo pienso que lo que viene ahora es seguir en ese camino, es decir, valorar mucho más lo que somos y lo que tenemos. Se debe trabajar en función de mejorar todas las fallas que podamos tener como seres humanos.

¿Cree usted que a la mujer venezolana se le ha estigmatizado o ha caído en algún estereotipo en el Perú?

Sí, realmente sí. No sé si será por la condición de ser mujer. La venezolana es considera como una de las mujeres más bellas del mundo, pero eso, ha traído como consecuencia que muchas personas se expresan de una manera peyorativa en función de la mujer y lamentablemente las consecuencias son negativas.

¿Qué extraña de su país?

Lo primero que extraño es a mi hija y a mi nieto. Al resto de mi familia también. Es duro, es muy duro migrar y sobre todo cuando uno tiene una calidad de vida, siendo profesional y que tenía su empleo. Bueno, así es la migración.

Pero cada vez que uno recuerda el hecho de no tener es acompañamiento familiar es muy duro. Todavía pega. Añoro vivir nuevamente en nuestro país, en armonía con nuestra familia, nuestros amigos. Sobre todo, en los hijos y en los nietos. Cada vez que uno llama, ellos (nietos) te preguntan cuándo te vienes, cuándo nos vemos… y eso siempre pega.