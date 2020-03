Luisa Escalona llegó al Perú hace más de dos años. Es ingeniera informática y madre de un niño, de cuatro. No se intimida ante los problemas que se han presentado en el proceso migratorio, porque asegura que la ayudaron a crecer y le brindaron las mejores oportunidades.

Desde que llegó al país, en ella se han manifestado otras capacidades, que ha podido desarrollar ayudando a otros. En la actualidad, cuenta con una certificación de disciplina positiva para padres.

Extraña cantar la canción de cumpleaños venezolana en celebraciones familiares, pero advierte que aún no es momento de regresar al país que la vio nacer.

¿Por qué decidió salir de Venezuela?

A nosotros se nos presentó la oportunidad porque a mi esposo le ofrecieron un trabajo acá y dada la situación que se estaba viviendo en Venezuela para conseguir los productos básicos, el vivir con incertidumbre y mucho miedo a la inseguridad, decidimos venirnos.

¿Quién le acompañó durante su trayecto migratorio? ¿Cuántos días le llevó llegar al Perú y en qué medio?

Nos vinimos por avión. Primero se vino mi esposo porque la oferta de trabajo fue inesperada, lo contactaron para venirse en una semana, pero no podíamos viajar todos porque debido a que teníamos que poner en orden alguno documentos. Un mes después salí yo ya tenemos dos años y cuatro meses en el Perú.

¿En qué se desempeña en el Perú?

Actualmente trabajo en desarrollo de software, he trabajado con algunas empresas sobre todo para emprendedores que están empezando y que quieren ofrecer servicios diferentes. Yo ofrezco planes de pago para poder generar un producto de calidad, que les permita a ellos surgir y a mi producir económicamente, además, me queda tiempo para atender a mi hijo.

Desde el año pasado, me certifiqué como facilitadora de disciplina positiva para padres y he comenzado a ofrecer talleres gratuitos en línea para todos esos padres que buscan una alternativa en la crianza tradicional y así tener niños seguros, autónomos y que se sientan emocionalmente sanos.

¿Envía dinero a su país?

Mi esposo y yo enviamos dinero a mi mamá, a mis suegros y a la hija mayor de él. Puede que enviemos 300$ en promedio, no alcanza para mucho, pero ellos resuelven.

¿Ha sido víctima de algún tipo de discriminación en el Perú, de ser afirmativo podría describir lo ocurrido?

Afortunadamente yo no he sido víctima de ningún tipo de agresión o discriminación, pero si recuerdo que mi esposo si lo fue en un bus.

Él tuvo un altercado con una persona, ambos querían pasar, pero el otro usuario se exaltó mucho y le dijo que se regresara a su país. Mi esposo me comentó que se impresionó mucho porque no se lo esperaba, sobretodo, en un ambiente donde estaba siendo respetuoso, amable y tratando de respetar las reglas.

¿Se arrepiente de haber salido de Venezuela? ¿Regresaría y por qué?

Yo no me arrepiento de haber salido de Venezuela y aún no se si regresaría o cuando regresaría.

Esta oportunidad que hemos tenido nos ha permitido conocer habilidades que no sabíamos que teníamos y descubrir nuestro poder para emprender en medio de situaciones difíciles. Pese a que nos vinimos por una oferta de trabajo de mi esposo, la empresa que lo trajo, le dejó de pagar un año después y pasaron meses para que el volviera a percibiera ese salario.

Nos tocó buscar en nuestro propio interior que hacer para poder pagar nuestros gastos, colegio, alquiler, los gastos normales de toda familia.

Hemos visto que cuando nos lo proponemos lo podemos logar. En ese momento que pasamos teníamos pensamientos de regresarnos a Venezuela porque no veníamos final a ese momento difícil que estábamos viviendo.

Gracias a nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de no desistir, nos hemos dado cuenta de nuestras capacidades.

De regresar a Venezuela sería para explotar las capacidades y sencillamente tenemos que tener la seguridad de que físicamente no nos va a pasar nada y eso está bien complicado ahora.

¿La migración qué ha cambiado en usted y qué no volverá a ser igual?

En mi entorno creo que ha cambiado la forma de como vemos los problemas.

No lo veo como algo que hay que atacar sino algo que hay que superar. Los problemas son oportunidades para aprender, no preguntarnos por qué nos está pasando. Sino decir que nos está tratando de decir Dios, la vida o como quieran llamarlo sobre nosotros mismos.

Sin duda, en mi ha hecho crecer la empatía con personas que están en la misma situación, migrantes, desplazados, personas que han tenido que salir de su hogar porque quieren sobrevivir y quieren tener una vida relativamente normal.

Cuando conecto con una persona que está en la misma situación puedo ver más allá del problema que está viviendo, qué está sintiendo y lo que está padeciendo.

¿Cree usted que a la mujer venezolana se le ha estigmatizado o ha caído en algún estereotipo en el Perú?

Creo que si esta estigmatizado. Nos ven como la persona que está pendiente del físico o que se arregla.

A veces siento que nos ven como un tipo de competencia en alguna oferta de trabajo. La consideran como alguien que está allí para quitarte el puesto de trabajo o esa oportunidad laboral.

¿Qué extraña de su país?

Extraño a mi familia, a las personas queridas, verlos, abrazarlos y celebrar los cumpleaños.

¿Cómo ha superado el duelo migratorio?

Me di cuenta hace poco que me he adaptado tras dos años de haber llegado. Todo ha pasado cuando comencé a entablar amistad con personas locales, conocer a las personas que veía todos los días, que me saludaban o me reconocían en el supermercado. Es en ese momento que me sentí parte de la comunidad.

Creo que entender eso ha sido lo más difícil de todo, pese a que me desenvolvía en determinado lugar y estábamos económicamente activos, no era garantía de que estábamos adaptados. Todo llegó cuando nos sentimos parte de la comunidad.