Una mujer aplicó una llave de defensa personal a un acosador cuando este le tocó los glúteos mientras esperaba a su hijo en las afueras de una escuela primaria en Monterrey, México. “Este animal me agarró el trasero. Lo tuve que someter”, confesó durante una transmisión en vivo.

La víctima acudió a la Comisaría y denunció al sujeto por acoso sexual, quien al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna droga. “Lo tuve 10 minutos sometido. Lo tuve que arrastrar haciéndole una llave. Agradezco a las personas que me ayudaron”, escribió en redes sociales.

Horas más tarde, la mujer fue entrevistada por el periodista Víctor Badillo, a quien le dijo que no es justo que sujetos ataquen a las mujeres.

“Es algo fuerte. No es justo que estén pasando estas cosas las mujeres, afuera de una escuela primaria. Es muy triste esta situación porque nosotras no somos animales para que nos ataquen”, señaló.

Acoso sexual ocurrió en las afueras de una escuela

La mujer recordó el traumático momento y lo que hizo para reducir a su agresor sexual. “Fui a la escuela para pedir la salida de uno. Me bajé, en lo que espero, pasa un tipo y me agarra el glúteo. Yo me defendí. Vi que quería correr y lo sometí. Cuando lo tiré al piso, lo pateé, le grité. Le puse el brazo en el cuello para que no se moviera”, dijo.

“Trató de defenderse, le hice una llave. Lo tuve así un rato. Empecé a pedir ayuda a los carros que estaban pasando. Tuve que arrastrarlo hasta la avenida. Luego ya me ayudaron”, agregó. México pasa por su momento más crítico. En enero de 2020 se denunciaron 45 mil 069 delitos contra la libertad y la seguridad sexual.