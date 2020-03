Ciudadanos con rasgos asiáticos han sido víctimas de discriminación y hasta de odio en varias partes del mundo ante el temor por el coronavirus. Esta vez, un joven de Singapur fue víctima de violencia por cuatro hombres mientras caminaba por una calle de Londres, Inglaterra.

Jonathan Wok contó a través de sus redes sociales que los sujetos lo atacaron, lo golpearon y lo patearon brutalmente dejándolo mal herido y con severos hematomas en todo el cuerpo.

Wok quien vive desde hace dos años en la capital inglesa y estudia en el University College de Londres (UCL) caminaba por la calle londinense Oxford Street cuando a lo lejos escuchó unos gritos “Coronavirus, coronavirus”.

Tras escuchar que los gritos iban dirigidos a él, Wok decidió enfrentar a las personas que resultaron ser cuatro pandilleros que lo agredieron hasta dejarlo inconsciente sobre el pavimento.

“Mi sangre cayó sobre la pista. Uno de ellos me dijo ‘no quiero el coronavirus en mi país’”, reveló a The Sun. Al notar que era brutalmente agredido, los transeúntes trataron de ayudarlo y criticaron que cuatro personas lo hayan atacado.

“Me enfrenté a ustedes porque no tenía miedo: me he enfrentado a personajes mucho más intimidantes en mi vida. Y si creen que atacar a alguien más pequeño los convierte en hombres, pues no lo hace”, escribió Wok en su cuenta de Facebook.

Una investigación policial dio a conocer que el episodio de violencia ocurrió el 23 de febrero. Sin embargo, hasta la actualidad no se conoce la identidad de los agresores. Las autoridades indicaron que la situación se está tratando como un "ataque agravado racialmente”.