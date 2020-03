En el marco del Día Internacional de la Mujer, la vicepresidenta de la Federación Internacional de Prensa (FIP) Zuliana Lainez, aseguró que, pese a que se han presentado avances, aún los escenarios de poder en el Perú siguen masculinizados.

“Creo que nuestros Estados tiene una cultura patriarcal muy arraigada, que empieza por un tema de acceso a la educación, que todavía no son igualitarios. Eso demuestra que la sociedad peruana es una de las más conservadora a nivel latinoamericano y todavía en el tema de la lucha por las mujeres sigue siendo conservadora”, detalló Lainez en una entrevista con La República.

Lainez recordó la polémica surgida ante la propuesta de incorporar el enfoque de género en los libros de educación del país. "Enfoque de género es igualdad, no es otra cosa”.

“No queremos extremismo sin entender que el feminismo es solamente la idea de igualdad entre hombres y mujeres”, prosiguió.

"Intentan criminalizar el feminismo”

¿Cuál es la equidad perfecta en una sociedad?

“No me gusta hablar de perfeccionismo, pero los temas de cambio para la igualdad en todos los países han venido siempre por la educación debemos comenzar derribar esos estereotipos machistas y culturales que hay en la sociedad”, dijo.

“Si luchamos porque haya una educación con enfoque de igualdad creo que se puede conseguir un escenario más o menos perfecto, si todos nos comenzamos a mirar como iguales”, enfatizó.

Lainez destacó que una de las cosas positivas que está ocurriendo en la sociedad, es que muchas mujeres, por indignación, se están movilizando cada vez más.

“Una de las peores cosas que le ha podido pasar al país es tener tasas altísimas de feminicidio y tener casos tan cercanos, ha hecho que la gente se movilice”. Resaltó que hace 10 años ella no veía esas marchas e incluso, los medios de comunicación lo trataban como un criminal pasional.

“Por lo menos ahora lo estamos cuestionando y antes no lo hacíamos. Eso en pasito chiquito adelante. Todas estas movilizaciones comienzan a ser potente para generar conciencia. La gente joven puede ayudar a generar el cambio social”.

¿Crees que la palabra feminismo se ha distorsionado?

“Creo que hay un ánimo de no callarse, de no normalizar una situación que antes era normal y desde el Estado más bien se debería tener una visión mucho más inclusiva y no demonizar un movimiento que está buscando la igualdad”, insistió.

Sobre el caso Camila y el tratamiento de feminicidos en medios

“Hay que cambiar la estructura, hay que cambiar un tema de visión, hay que capacitar a los operadores de justicia y del orden y no es un trabajo fácil, pero intentan criminalizar un activismo que es totalmente valido y legítimo en cualquier país”.

Lainez hizo una dura crítica a los medios de comunicación al asegurar que solo competen el tema de violencia contra la mujer para obtener clicks, vistas, rating.

“Te pasan una sección de policiales a espectáculos y no solo creo que le hace mucho daño a la cobertura del tema de violencia contra las mujeres, sino que te están creando violencia y show de algo que te debería generar conciencia social”.

La también comunicadora dijo que desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se defiende al periodista y a los medios, pero que quien hace la noticia debe saber cuándo algo está mal y darle la cobertura adecuada.