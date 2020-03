En septiembre del año pasado, la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico cuando se instalaba en la agencia de viajes que tenía en su casa en Oaxaca. Seis meses después, vive con temor de lo que pueda pasarle a ella o a su familia, pues aún no detienen al autor intelectual del crimen.

"Tengo que aprender a olvidar, yo no puedo ni descansar porque sigo repitiendo la escena en mis sueños (...) esa sensación del ácido en mi cuerpo no se me va a quitar", confesó la artista de 27 años.

María Elena Ríos se encuentra en recuperación en la Ciudad de México. (Foto: Captura)

María Elena Ríos vive de milagro, pues el ataque que sufrió a mano de dos sujetos que solicitaron su ayuda para tramitar una visa, provocó su delicado estado de salud al no ser tratada rápidamente para rehabilitar sus quemaduras.

Por ello, la joven reunió fuerzas y decidió salir a declarar ante los medios de comunicación para que otras mujeres aprendan de su caso y tengan el valor suficiente de hablar y denunciar a sus agresores.

“Me cuesta mucho ser valiente, pero lo tengo que ser porque no puede existir este tipo de injusticias en México ni en ninguna parte del mundo”, manifestó la saxofonista que se encuentra aún en la etapa de recuperación en la Ciudad de México.

María Elena Ríos también recomendó que, aunque las autoridades no quieran escucharlas, acudan a un Ministerio Público y exijan ser escuchadas para que impongan las sanciones correspondientes a los responsables.

“Las mujeres estamos pasando tiempos de pánico, de emergencia, de alerta, donde gritamos auxilio, pero no nos escuchan, pero aun así necesitamos denunciar para que logremos castigos ejemplares para los agresores y que en un futuro no exista otra María Elena, otra niña Fátima, otra Ingrid”, expresó.

María Elena Ríos, fue agredida con ácido muriático mientras caminaba al lado de su madre cerca de su casa, a tres meses del brutal ataque el atacante goza de libertad.

En cuanto a su situación actual, reveló que los médicos le han pronosticado entre cinco y seis años para su recuperación y así pueda adaptarse a los injertos de piel en sus brazos, pecho, rostro, piernas y abdomen.

“Tengo que cuidarme del roce de cualquier cosa porque (los injertos) se me abren con facilidad; a veces me dan comezón y no me dejan dormir y mis papás se tienen que levantar a darme masajes para que descanse, pero me temo que así voy a estar los primeros años”, explicó.

A pesar que la Fiscalía estatal ofreció una recompensa de unos 50 000 dólares para obtener información sobre el paradero del autor intelectual del crimen contra María Elena, aún su ubicación es incierta.

La joven saxofonista acusó directamente a Antonio Vera Carrizal- que fue diputado priista de México y con quien mantuvo una corta relación sentimental un tiempo antes de ser rociada con ácido- como responsable del hecho.