EE. UU. negó la ciudadanía a un joven mexicano ciego porque “no pudo leer una oración en inglés” [VIDEO]

Lucio Delgado, un inmigrante mexicano de 23 años es ciego de nacimiento, pero eso no le impidió aprender inglés y alistarse para responder las preguntas sobre historia y sistema de gobierno en Estados Unidos, todo con la intención de adquirir la ciudadanía.

Escuchó programas de radio y televisión, memorizó los contenidos que podían aparecer en el examen de ciudadanía, al que tenía derecho de aplicar porque llegó a Estados Unidos en 2013, durante su adolescencia. Así que en 2019 fue al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por su sigla en inglés).

En conversación con Univisión Noticias en Chicago, Delgado apuntó que pudo responder sin problema las 10 preguntas que un funcionario del Uscis le hizo oralmente, en lo que es conocido como prueba de civismo.

Luego le solicitaron, de forma insólita, que leyera una oración en inglés como requisito indispensable para aprobar el test. Lógicamente el joven le explicó que era ciego e incluso llevó la nota de un optómetra en el cual quedó establecida su condición.

Oficiales de migración le ofrecieron una "alternativa": leer la misma oración en otro papel, pero con letras más grandes. A lo que él respondió que era totalmente invidente, únicamente podía cumplir con la asignación en braille.

La respuesta de Uscis fue que no tenían ese sistema, a pesar de que en 2013 el Departamento de Seguridad Nacional pidió que sus agencias otorgaran facilidades a las personas con discapacidades.

"Pasé todos estos meses estudiando, quebrándome el cerebro, leyendo preguntas y respuestas sin cesar hasta que todas se quedaron en mi mente", lamentó.

“No es elegible”

El funcionario le dio tres intentos para que leyera al menos una oración. Una vez más, el inmigrante mexicano insistió en que su ceguera era total.

La solución final que le dio Uscis era regresar en un mes para otra entrevista, pero con una carta de un oftalmólogo. La intención era no excluirlo del examen de lectura, sin embargo el joven no cumplió con la solicitud. Como no tiene seguro médico y es de bajos ingresos, no pudo costear ese tipo de consulta.

Recientemente recibió una carta de Uscis demoledora. “Señor Delgado, después de una revisión minuciosa de su caso, hemos determinado que desafortunadamente no es elegible para la naturalización dado que ha fallado en demostrar que puede leer en inglés”.

“Me sentí bastante triste, frustrado, enfadado”, añadió Delgado.

Como su caso llegó a varios medios importantes de Estados Unidos un abogado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración contactó a Lucio Delgado para brindarle otra cita a finales de este mes.