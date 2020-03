Un caso de maltrato animal en Reino Unido es investigado por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Inglaterra y Gales.

El acusado del delito es Scott Windrum (29), un criador de perros que grabó un video donde obliga a un bulldog inhalar cocaína.

Las imágenes fueron compartidas por él mismo en las plataformas sociales. La RSPCA, a favor de los derechos de los animales, fue alertada de la situación.

El can, un bulldog inglés Lilac Trei de tres meses, husmeaba la cocaína que se encontraba en la mano del cuidador.

Según el diario The Sun, después de que se compartió el clip del maltrato animal, la persona que le vendió el perro a Scott Windrum está devastada.

"Se siente responsable. Revisó a que todo estuviera en orden e hizo su deberes, por lo que no puede creer lo que sucedió”, explicó.

“Cualquiera que realmente ama a los perros nunca bromearía sobre esto“, agregó. Asimismo, opinó que el joven acusado de maltrato animal “estaba enfermo”.

Según lo que Scott Windrum le dijo a un amigo, solo le estaba dando “un polvo” y que “estúpidamente” había compartido el video.

Aseguró que ama los perros y que jamás le daría nada a su mascota para lastimarla.

Una reforma de 2019 en Reino Unido buscaba aumentar a cinco años de cárcel las penas por maltrato animal.