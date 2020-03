Bill Clinton se disculpó por romance con Mónica Lewinsky: “Lo que hice fue inexcusable”

En el año 1998, al presidente de los Estados Unidos de ese momento, Bill Clinton, se le relacionó sentimentalmente con Mónica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca de apenas 22 años de edad. Esto lo llevó a un juicio político por perjurio por la Cámara de Representantes y casi le cuesta su rol como mandatario, pero fue exonerado y logró la reelección.

A pesar de haberlo negado muchas veces ante la prensa, el exjefe de Estado tuvo que confesarle a su esposa, la excandidata presidencial, Hillary Clinton, lo que había sucedido en ese momento y lo reafirmó en el nuevo documental que lleva el nombre de ella, a estrenarse en la plataforma Hulu.

“Lo que hice es inexcusable”, fueron las primeras palabras de Clinton en un avance del largometraje.

En su participación, Bill Clinton alegó que tuvo sexo oral con Monica Lewinsky “para manejar la ansiedad”, ya que la “presión del trabajo” lo hacía sentir como un boxeador después de haber peleado “30 rounds”. “Lo hice para controlar mis ansiedades”, confesó.

“Fui y me senté en la cama y hablé con ella (Hillary). Le dije exactamente lo que sucedió, cuándo sucedió... Le dije que me sentía terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Le dije que no tengo defensa, que es inexcusable lo que hice”, relató el expresidente en el documental.

Hillary también habló sobre lo sucedido y aseguró que “fue doloroso”. “Estaba devastada. Yo no lo podía creer. Personalmente me lastimó, no lo podía creer”.

En el film, la exsecretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama contó que le dijo a su esposo que debía contarle a su hija Chelsea, quien en ese momento tenía 18 años.

Tras el regreso de vacaciones, Hillary Clinton decidió apoyar a su esposo y enfrentar el juicio político.

La última vez que Bill Clinton se pronunció sobre el tema fue en el año 2018, cuando dijo que no le debía ninguna disculpa a Lewinsky. Pero, en el documental, tomó otra postura y asumió los hechos.

El material audiovisual es de cuatro horas y está dirigido por Nanette Burstein. Muestra la vida pública de Hillary desde sus días de estudiante hasta su derrota en las elecciones presidenciales de 2016 ante Donald Trump. La ex secretaria de Estado fue entrevistada durante casi 35 horas, así como muchos miembros de su equipo de campaña.