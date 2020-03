Luego de estar alejado de los medios algunos meses, el ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado su fichaje como presidente ejecutivo del despacho de abogados Martínez-Echevarría.

Esta declaración la hizo durante una rueda de prensa, donde afirmó que está “ilusionado con este nuevo proyecto”, y “con volver a empezar” dedicándose a su profesión. Al ser consultado sobre los temas de su ex partido, indicó que no actuará como político. “Voy a ser tremendamente respetuoso, no creo que nadie me pida lo contrario”, manifestó.

Asimismo, dijo que le guarda un aprecio especial al partido progresista: “Ciudadanos ha sido todo para mí durante muchos años. Le deseo lo mejor a este partido porque si le va bien a ciudadanos seguro que le va bien a España. Este país es mejor con posiciones moderadas que con posiciones extremas. Lo he pensado siempre”.

Martinez-Echevarría pretende expandirse con Rivera

Queda claro la experiencia indiscutible en gestión y toma de decisiones que tiene Rivera, luego de haber liderado un partido político durante años. Esta trayectoria, además de su agenda y las relaciones privilegiadas que mantiene con todos los niveles en España, son los principales motivos por los cuales el bufete Martínez-Echevarría lo ha elegido como nuevo miembro de su equipo.

En este sentido, el despacho de Málaga y que tiene presencia en Córdoba, Granada y Almería, habría basado su fichaje en la estrategia de expandirse por Andalucía occidental, especialmente en Sevilla y cerca a la Junta, ya que está cogobernada por Ciudadanos. Madrid también estaría en la mira, pues el partido liberal-progresista es parte del Gobierno municipal y regional.

Martínez-Echevarría no ha dudado en confirmar la estrategia de su nuevo fichaje: “Levantó un proyecto político de la nada, y 14 años en la vida pública dan una experiencia enriquecedora en todos los ámbitos, no solo en el jurídico”, aseguraron.