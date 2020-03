Federico Vidi, de 21 años, denunció a su vecino por maltrato animal tras enterarse por qué sus gatos desaparecían de su vivienda en Argentina y nunca volvían.

El joven mencionó que él se encarga de rescatar gatos desde los 13 años y en los últimos dos meses habían desaparecido nueve de ellos. Motivo suficiente para indagar qué era lo que estaba sucediendo.

“Ayer pude llorar a mis gatos por muertos, porque supe lo que les había pasado”, contó Vidi.

Según detalló al portal web Todo Noticias, el hombre atraía a los animales a su patio ofreciéndoles comida, los hacía caer golpeándolos con un palo y los lanzaba a su perro para que los ataque hasta dejarlos sin vida.

“Me acaban de matar otro gato, me amenazaron con dispararme si me asomo o meto a su casa, el señor del fondo hace caer a los gatos para que su perra los asesine. Hoy me mataron una gata leoparda y castrada que tengo hace 6 años, ¿y dónde terminó? En una bolsa. Traté de hablar con el vecino, pero solo se rió y me amenazó. Ya llamé a la Policía, pero debo buscar otra manera de denunciar”, contó el joven.

Asimismo, señaló que ya se acercó a la comisaría a realizar la acusación respectiva por las amenazas que su vecino realizó. Además, acudirá a la Fiscalía de La Matanza, Argentina, para demandarlo por maltrato animal.

A raíz de la exposición de su caso en la prensa argentina, otros moradores de la zona han salido a denunciar al mismo hombre, pues sus mascotas se pierden y las encuentran muertas en los tachos de basura.