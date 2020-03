En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 y 9 de marzo México será la sede de protestas y manifestaciones en diversas partes del país. AMLO no pudo evitar referirse a estos eventos en su conferencia de prensa de este 6 de marzo en la que, además, realizó polémicas declaraciones sobre el feminismo.

En relación a si se considera feminista, el mandatario afirmó describirse a sí mismo como “humanista", pero aún así dijo “no dejar de reconocer la importancia de este movimiento”.

PUEDES VER Conferencia AMLO: temas que abordó el presidente ante la prensa hoy viernes 6 de marzo de 2020

“Me considero humanista, porque también debemos pensar, yo creo que eso produjo la confusión y estos temas se tiene que debatir con libertad”, explicó.

Además, AMLO envió duras críticas a los opositores de su gobierno y a sus protestas en contra de la falta de acción de su gobierno ante la ola de feminicidios que vive México. De acuerdo al jefe de estado, “los conservadores se disfrazan de feministas porque vieron la oportunidad de atacarlos”.

PUEDES VER Un día sin mujeres: todos los detalles sobre el paro nacional del 9 de marzo en México

Por otro lado, López Obrador afirmó que su gobierno "siempre ha apoyado a las mujeres” y que esto no ocurre solo ahora, sino desde siempre.

Aprovechó la ‘mañanera’ del 6 de marzo para resaltar la gran presencia de mujeres en su gabinete. Una situación que aseguró jamás sucedió en el gabinete de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.

PUEDES VER Día de la Mujer: todos los detalles sobre la marcha del 8 de marzo en CDMX

"De donde surgió el que llegó a ser jefe de Gobierno y que de 14 miembros del gabinete, ocho eran mujeres, ¿quién había hecho eso? Ahora mismo, la mayoría de los cargos de dirección en el gobierno federal están en manos de mujeres. ¿Había más mujeres en el gabinete de Fox, Calderón o Peña?”, cuestionó.

Finalmente, el presidente mexicano hizo un llamado a la ciudadanía para pedir que las manifestaciones y protestas por el 8 de marzo y el paro ‘Un día sin mujeres’ sean realizadas de forma pacífica y respetando el patrimonio nacional.

"Nosotros no somos autoritarios, no reprimimos. Están en libertad las mujeres de manifestarse, no hay censura. Y a trabajadores de gobierno, nada de como era antes en los tiempos del neoliberalismo, ‘si protestas te descuento el día’, ‘te castigo’”, concluyó.