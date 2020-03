La historia de Mateo conmocionó a toda Argentina. Se trata de un bebé de ocho meses que acaba de fallecer tras atorarse con una semilla.

El menor se encontraba jugando con su hermano mayor en el parque cerca a la casa donde vivían cuando por un descuido de sus padres, el pequeño traga una semilla y en lugar de pasar por la garganta, se alojó en los conductos de las vías respiratorias, según informaciones del portal web Radio Mitre.

De inmediato, sus progenitores lo llevaron al hospital más cercano; sin embargo, los médicos poco o nada pudieron hacer, Mateo entró en coma y su futuro era incierto.

Los doctores decidieron conectar a Mateo a un respirador artificial, manteniendo una esperanza de vida para el menor; sin embargo, esto también resultó en vano y después de 5 años, falleció.

Los padres de Mateo se encuentran totalmente devastados, y se culpan por lo sucedido. Asimismo, instan a los demás padres de familia a estar pendientes del cuidado de sus hijos.

¿A qué edad pueden los bebés ingerir frutos secos?

Conforme a varios estudios realizados a lo largo del mundo por especialistas de la salud, es a partir de los seis meses que los menores pueden comenzar a ampliar su dieta e ingerir todo tipo de alimentos.

No obstante, la dieta debe limitarse y no pueden ingerir frutos secos ni semillas enteras debido al grave riesgo de atragantamiento que supone. Se recomienda, además, que no coman este tipo de alimentos hasta pasados los cuatro años.