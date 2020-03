Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que no solo resalta la lucha contra la desigualdad y la violencia que sufren millones de mujeres, sino que también se recuerda el empoderamiento que las ha ayudado a alzar su voz ante las injusticias.

En este contexto, suele destacar a las figuras femeninas que, a través de sus trabajos, han inspirado y aportado a que esta causa se mantenga en pie y se fortalezca cada vez más.

Uno de esos personajes es Frida Kahlo, reconocida artista mexicana que se ha convertido en un ícono feminista debido a su historia y a sus obras. Es por ello que te recordamos algunas de las frases más inspiradoras de la pintora, por el Día Internacional de la Mujer.

- “Tú mereces lo mejor de lo mejor, porque tú eres una de esas pocas personas que, en este mísero mundo, siguen siendo honestas consigo mismas, y esa es la única cosa que realmente cuenta”.

- “Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda.”

- “La belleza y la fealdad son un espejismo porque los demás siempre acaban viendo nuestro interior”.

- “Nada es absoluto. Todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y desaparece”.

- “Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas pa’ volar?”

- “Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”.

- “El diablo es rubio y en sus azules ojos, dos estrellitas, encendió el amor. Con su corbata y sus calzones rojos, el diablo me parece encantador”.

- “Escoge un amante que te mire como si quizás fueras magia”.

- “Donde no puedas amar, no te demores”.

- “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”.

¿Quién fue Frida Kahlo?

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Es conocido que la vida de la pintora mexicana no fue fácil, sin embargo, esto no fue impedimento para que sus obras y su forma de pensar resaltaran en un contexto que no favorecía a las mujeres ni aceptaba sus opiniones.

Frida trascendió en la sociedad mexicana por defender las causas de los indígenas y recuperar, a través de sus obras, símbolos y tradiciones mexicanas. Además, es conocida por su activismo revolucionario y tocar temas que en esa época, y hasta ahora, pueden ser considerados como tabú, tales como el dolor y el aborto.

¿Por qué Frida Kahlo es conocida como ‘la heroína del dolor’?

La vida de la artista estuvo marcada por eventos desafortunados desde pequeña, debido a que contrajo poliomelitis, lo fue muy doloroso para ella. Posteriormente, durante su juventud, sufrió un accidente de tránsito que quebró su columna vertebral en tres partes, además de ocasionarle fracturas en las costillas, y daños en sus pie derecho y hombro izquierdo.

En el accidente, que pudo ser fatal, el pasamanos del bus la atravesó desde la cadera hasta salir por sus partes íntimas. Debido a esto, su vida estuvo marcada por el dolor físico, el cual sirvió muchas veces de inspiración para sus obras de artes.