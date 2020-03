Coronavirus: OMS confirma que perro de Hong Kong es la primera mascota con COVID-19

El nuevo coronavirus deja casi 3500 fallecidos y más de 100 000 contagiados en todo el mundo, la gran mayoría en China, donde se registró un hecho insólito. El perro de una paciente de COVID-19 se convirtió en la primera mascota infectada.

En un principio, el animal dio “positivo leve” en la región administrativa especial china, Hong Kong, pero el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conferencia de prensa desde Ginebra (Suiza) confirmó el caso, referido por Naciones Unidas en su portal web.

“El perro está bien, es un perro mayor. Pero es el único del que sabemos que se ha contagiado. Hasta el momento, no tenemos evidencia de que pueda transmitir el virus a los humanos”, aclaró la doctora Maria Van Kerkhove, de la OMS.

Datos actualizados del coronavirus. Infografía: AFP

El can, un pomerania, se encuentra actualmente en cuarentena y las autoridades locales han indicado que seguirán controlando su estado y que le harán más pruebas. Hasta que no den negativo, no será devuelto a su dueña, una mujer de 60 años.

Hong Kong ha pedido a las personas contagiadas de COVID-19 o a quienes hayan estado en contacto cercano con infectados que pongan a sus mascotas bajo cuarentena en instalaciones gubernamentales. Entretanto, la OMS también realiza más pruebas al animal y a su dueña.

Así como la OMS, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong subrayó, citado por la agencia EFE, que no hay pruebas suficientes de que las mascotas puedan enfermar por el coronavirus ni de que puedan ser una fuente de contagios.

El coronavirus, que ha llegado a decenas de países, reportó este viernes sus primeros casos en Colombia, Costa Rica y Perú.