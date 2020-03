Los miles de infectados y de muertos que se han registrado en el mundo a causa del coronavirus ha provocado pánico, demostrado con comentarios publicados en redes sociales o en apresuradas compras en farmacias, especialmente para adquirir mascarillas.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado en contra de la desinformación y pidió a la ciudadanía estar atentos a los canales oficiales, de manera que no se difundan bulos o teorías de conspiración acerca del COVID-19.

Ante las falsas noticias que se ven en internet, especialmente en redes sociales, la OMS subrayó que se debe evitar la divulgación de hechos no comprobados. Y para combatirlas el ente regional abrió una cuenta en TikTok para aclararlos.

Mitos sobre el coronavirus

Que los remedios caseros, en base a ajo por ejemplo, puedan curar el coronavirus no está comprobado. Ni beber agua cada 15 minutos o tomar vitamina C. Una vez que la persona está contagiada no se ha confirmado que productos de ese tipo la alivien.

De acuerdo a la cadena CNN, que cita a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, las personas que están sanas no necesitan usar máscaras quirúrgicas. Sin embargo, en algunas zonas se han agotado.

Expertos de Estados Unidos sostienen que, inclusive, usar de forma incorrecta la máscara podría aumentar el riesgo de infección. La CDC, como ya ha dicho la OMS, indicó que este objeto es útil para los infectados de coronavirus.

En entrevista con La República el doctor Rubén Mayorga, representante de la OMS en el Perú, apuntó que las mascarillas tienen tres usos prioritarios.

"Uno, para la persona que tiene una enfermedad respiratoria aguda, sobre todo aquellas que estén graves. Dos, para los que vigilan o visitan a los enfermos. Tres, para el personal de salud que atiende al paciente. Esas son las prioridades principales", dijo.

Que el calor mata al virus SARS-CoV-2 también se ha repetido, a tal nivel que lo aseguró el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque los expertos respondieron que no hay forma de saber eso.

El llamado de la OMS es a revisar información oficial

“Hay teorías que dicen que podría ser que este virus se disemine más durante la época de frío, pero eso no es tan preciso, porque como empezó en el norte, obviamente, hubo menos casos en el sur”, acotó el representante de la OMS en Perú.