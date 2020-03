Científico que pudo desarrollar vacuna contra el coronavirus se quedó sin fondos

El científico estadounidense Peter Hotez tuvo en sus manos la posibilidad de acabar con el coronavirus, sin embargo, un tema netamente económico se lo impidió.

“Teníamos todo preparado, pero nunca pudimos obtener inversión para terminarlo”, explicó al portal web La Prensa.

Según este medio de comunicación, el investigador sostuvo que su búsqueda de una vacuna contra el coronavirus comenzó hace más de diez años, en base a las consecuencias del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave, que dejó 774 muertos, y por casualidades de la vida también se desarrolló en China entre los años 2002 y 2003.

“Hace diez años decidimos concentrarnos en un problema muy interesante, hacer vacunas contra el coronavirus y algún tipo de mutación, porque reconocimos que iba a ser un virus difícil de controlar; pese a ello, no vimos interés de ninguna parte para nuestra investigación”, señaló Peter Hotez.

Asimismo, manifestó que en el 2016 realizaron pruebas experimentales en animales que tuvieron resultados positivos, por lo que decidieron solicitar fondos para iniciar prácticas en humanos, pero nadie quiso apoyarlo y los tubos de ensayo con la posible vacuna tuvieron que ser almacenados en congeladores.

Material de investigación de Peter Hotez.

“La verdad es que fue una decisión desafortunada, teníamos la vacuna lista, pero no pudimos pasar a la fase clínica porque no había fondos (…) Nadie estaba interesado en invertir en un producto que no se iba a usar”, acotó el científico.

Su esfuerzo y el de su equipo habían quedado relegados hasta diciembre de 2019 cuando se detectó el primer caso de coronavirus, COVID-19, en Wuhan, China.

Peter Hotez, se percató que el COVID-19 tenía una similitud con el coronavirus que él había analizado, por lo que decidió llamar a un sinfín de números para conseguir los 3 millones de dólares que necesitaba para poder concluir el proceso de la vacuna.

Más noticias

Finalmente, los Institutos Nacionales de la Salud y la Autoridad para el Desarrollo y el Avance de la Investigación Biomédica se han involucrado en el proceso, pero el mismo científico ha confirmado que la reacción tardía de algunas entidades solo ha generado una demora para obtener la vacuna y no se estima en cuánto tiempo la tendrán lista.