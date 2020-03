Barbie se inspira en nadadora paralímpica para lanzar su nueva muñeca [FOTOS]

View this post on Instagram

Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki...✨ 💥 . 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den Yılın İlham Veren kadını olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, ordan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına İlham veren Barbie’nin Dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği Rol Model Bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım🤩 Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek...😍Geçen sene de Sevgili @gulsebir ‘in bebeği yapılmıştı... Daha güzel ne olabilir ki ?! Derken, beni daha çok mutlu eden : Barbie’nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almaktı. Tüm @barbie ekibine çok teşekkür ederimm🤗😇❤️Beni çok mutlu ettiniz..🧚🏻‍♀️ • 🌟Ayrıcaaa!! Bebeğimin @Tokyo2020 Paralimpik Olimpiyatları hazırlık sürecinde bana motivasyon olacağını ve Olimpiyatlarda yarış sırasında bana şans getireceğini biliyorum🔥🇹🇷 • • Photo by @cengizdikbas 💚 🌟 Also!! I believe that my baby doll will motivate me during the process of preparation for Paralympic Games 2020 and I know it will bring me luck during the Paralympic Games at the race day!!🔥💪🏻 🇹🇷 #Barbie #Barbiegirl #GoldForSümeyye #BarbieRoleModels #barbieileherşeymümkün #RoadtoTokyo