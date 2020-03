“Macri ladrón, arruinaste el país”: El tenso momento del expresidente en un avión

El expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, vivió un momento de tensión cuando viajaba en un vuelo comercial, en primera clase. Mientras revisaba su teléfono móvil una mujer se le acercó y le hizo un escrache en frente de todos los pasajeros.

De nombre Constanza, la mujer se le acercó a Macri y lo reprendió: “Ladrón, arruinaste al país. ¿No te da vergüenza?”. Un video de escasos segundos subido a Instagram que fue difundido este jueves por gran cantidad de medios en la Argentina.

Luego de escuchar la pregunta, Macri en compañía de su esposa Juliana Awada le respondió con suma tranquilidad: “No lo creo”.

Aun así la mujer, que se define en Instagram como “feminista, antipunitivista, casi politóloga y peronista”, escribió en su publicación: “Acá, tranqui, viajando con este hijo de remil p...”.

Rápidamente el video se hizo viral e incluso fue divulgado por gran cantidad de personas en Twitter.

PUEDES VER: El desaire de Cristina Fernández a Macri durante la sucesión de mando en Argentina

"Él iba en primera clase y mi hermana lo vio de casualidad cuando estaba embarcando. Entonces pensé en enfrentarlo cuando subiéramos al avión, pero nos hicieron entrar por una puerta lateral para que no lo viéramos", afirmó Constanza en conversación con El Destape.

Añadió que ningún pasajero contestó a sus palabras ante el ex jefe de Estado (2015-2019). “Me mandé para que la primera clase sin que me vieran las azafatas. Logré decirle eso, filmarlo y me fui. La verdad que había poca gente en primera clase y nadie dijo nada”.

Mauricio Macri expresidente de Argentina (2015-2019) durante un conversatorio en el marco del Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo. Foto: EFE

Más noticias

Macri viajaba en la aerolínea Avianca y en ese momento estaba en Bogotá, Colombia. El miércoles estuvo en Guatemala en un conversatorio en el marco del Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo.