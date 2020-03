Hombre roba costoso collar Versace con una caña de pescar [VIDEO]

La Policía de Melbourne, Australia, está buscando al ladrón que, con caña de pescar en mano, robó un collar Versace de oro valorizado en 700 dólares el pasado 24 de febrero.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda de moda muestran al intrépido delincuente quien, vestido con un suéter azul y pantalones de chándal grises, intenta durante tres horas sacar la costosa joya.

El pasado martes, los efectivos policiales de Victoria emitieron nuevas imágenes y videos del momento del robo.

“¿Reconoces a este hombre? Creemos que usó una caña de pescar para cometer un robo en una tienda de moda de alta gama en Melbourne. Las imágenes de seguridad muestran a un sujeto usando una caña de pescar para quitar un collar Versace de un maniquí dentro la tienda justo después de las 2 a. m.", tuitearon las autoridades.

Según información brindada por los miembros de la seguridad a People, el asalto ocurrió en la tienda ubicada en Little Collins Street. El hombre rompió una de las ventanas del negocio para meter la caña de pescar y sacar la gargantilla.

Do you recognise this man?



We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.



