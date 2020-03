Un claro ejemplo de acoso y agresión sexual contra la camarera de un restaurante en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En el clip se visualiza a un cliente que se dirige de forma grosera y hasta toca inapropiadamente a la víctima, identificada como Sara Belgarion.

La joven decidió publicar la grabación en sus redes sociales para crear conciencia y rechazar toda clase de maltrato hacia la mujer. Su valiente testimonio fue aplaudido por muchas personas en todo el mundo.

“Un viernes por la noche estaba en el trabajo sirviendo a un hombre y sucedió algo vergonzoso. El video lo dice todo, dejándome agregar pocas palabras. Me rompe el corazón. Lo he visto cientos de veces y cada vez me siento muy mal”, escribió Belgarion.

Sarah instó a las mujeres a no consentir cualquier tipo de agresión machista. El video se convirtió en viral a las pocas horas de la publicación y llegó a oídos del agresor, quien se identificó como el modelo Reyn Du Preez. El sujeto reconoció su error y pidió perdón públicamente a la dama a través de su cuenta de Instagram.

Du Preez dijo que el alto consumo de alcohol ocasionó que actuara de esa forma. Sin embargo, admitió que tuvo un comportamiento vergonzoso.

“Espero que Sarah pueda perdonarme y que este vídeo sea un ejemplo para que todos tratemos con respeto a las personas”, escribió el hombre en su red social.

Se conoció que la empresa de modelos sudafricana Boss Models, donde trabajaba Reyn, decidió cancelar su contrato luego de la bochornosa y cobarde escena al considerar que su comportamiento fue inaceptable.