México: temas que tocó AMLO en la conferencia matutina de hoy jueves 5 de marzo de 2020 [VIDEO]

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio su conferencia matutina hoy jueves 5 de marzo de 2020. Antes de tomar la palabra, intervino la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quien habló de los resultados del programa Tandas para el Bienestar.

AMLO opina sobre el abogado de Emilio Lozoya

AMLO manifestó que el abogado de Emilio Lozoya tendrá un trabajo muy complicado debido a que se trata de un posible defraudador. Lozoya es acusado por este delito luego de ejercer el cargo de director general de la empresa Petróleos Mexicanos.

“Los abogados son buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero si se trata de defender a un presunto defraudador, la tiene difícil; no son tamalitos de chipilín”, comentó el mandatario.

UIF investigará a empresas que participen en licitaciones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá a su cargo investigaciones sobre las empresas que busquen participar en licitaciones. Además, AMLO enfatizó que se buscará que ninguna de las empresas con procesos pendientes o que estén siendo investigadas pueda participar en una licitación.

“Aprovecho para dar a conocer que no se van a contratar a empresas que tengan problemas judiciales, sean de México o del extranjero. Para decirlo con claridad, en las licitaciones ya se están estableciendo clausulas para que las empresas sean revisadas por la oficina de Inteligencia Financiera”, dijo.

AMLO pide a los beneficiarios de microcréditos pagar sus deudas

El presidente recordó a los ciudadanos que han recibido apoyo económico mediante los microcréditos que paguen sus deudas. Además, hizo un llamado de atención a los que no toman en serio su trabajo a pesar de recibir ayuda.

“Es importante hacer el llamado a la gente para que hagan un esfuerzo y paguen, lo mismo que en Sembrando Vida, este año estarán contratados más 400 mil sembradores que están recibiendo un apoyo o jornal para que siembren y cultiven sus parcelas, entonces que no pierdan el tiempo”, sentenció.

Gobierno buscará dispersar los programas de apoyo social en todo el país

El presidente también habló de los programas que ha impulsado el Ejecutivo. Indicó que busca expandir la ayuda a todas las partes del territorio mexicano, y que estas políticas deben ser elevadas a rango constitucional.

"Se busca que los apoyos se elevan a rango constitucional, que las pensiones a adultos mayores reciban una pensión, porque es una recompensa para los que ya aportaron para el desarrollo del país (...). Estamos dispersando 320 mil millones de pesos en Programas del Bienestar”, declaró.

AMLO pide que marchas sean pacíficas

Por último, el máximo representante de México señaló que las funcionarias y trabajadores que quieran formar parte de la manifestación lo pueden hacer. Asimismo, remarcó que no debe haber violencia en las calles, y que la violencia de Estado ya no existe.

Yo tengo que estar desde temprano, pero también las mujeres y hombres, los que no quieran asistir ese día, es una cuestión de voluntad, la única cosa que recomendamos, (...) que no haya violencia. Cuando digo no a la violencia, no estoy pensando en el Estado, eso ya se terminó, no hay un Estado represor”, explicó.