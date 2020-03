Conferencia matutina de AMLO: periodista denuncia haber sido víctima de agresión verbal

Los presentes durante la conferencia de prensa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda todas las mañanas desde Palacio Nacional, escucharon atentamente la acusación que la periodista Isabel González expresó en contra de su colega y vlogger Paul Velázquez.

“De manera muy respetuosa y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona: fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro del Palacio Nacional”, comentó la reportera, miembro de la empresa de medios de comunicación Grupo Imagen.

La denuncia ocurre después de que el periodista independiente Paul Velázquez expresara que desea “de todo corazón” que Isabel González reciba un balazo. Y es que la mujer se había pronunciado sobre el parche que tiene su colega en el ojo, parte de su recuperación tras recibir un disparo, expresando que lo hace ver como un “pirata falso”.

“Por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso, a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales (…) que cuando llega a Moneda, llega sin parche. Le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada y me incite ante un crimen de odio. Eso no se vale”, comentó González sobre el tema.

Ante la acusación, el presidente de México hizo un llamado a la reconciliación y pidió que se solucione el problema entre ambos de la mejor manera posible.

“Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. (…) Si no hay una reconciliación, yo les diría que acudan a las instancias judiciales y están en libertad”, afirmó AMLO durante la conferencia de prensa.

Paul Velázquez intentó hacer uso de la palabra y explicar su parte de la historia, sin embargo, el mandatario mexicano le pidió que no se pronunciara al respecto, y de ese modo evitara que un tema serio como el que se presentaba se convirtiera en un “zaperoco”.

La respuesta de Paul Velázquez

El momento preciso en el que el periodista brinda las declaraciones que fueron el centro de todo este caso, ha sido difundido a través de redes sociales, por lo que diferentes usuarios y profesionales de las comunicaciones se han expresado mostrando su rechazo ante las declaraciones del vlogger.

"Le deseo de todo corazón que reciba un balazo (a la reportera de Excelsior) "

Paul Velazquez pidiendo que agarren a balazos a Isabel Gonzalez de @Imagen_Mx

Las consecuencias @JesusRCuevas del nulo control en Palacio Nacional. pic.twitter.com/Ym4IkoP3gd — Daniel Flores✒📸 (@Daniel_17flores) March 4, 2020

Sobre el tema, el acusado utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar que le parecieron injustas las palabras de Isabel González, sin embargo, dirigió sus disculpas a la mujer por sus declaraciones, las cuales han sido calificadas como una incitación a un crimen de odio.

"NO es justo, NO tiene derecho y NO se lo deseo a @isa_gonzalez. Le ofrezco disculpas.”, escribió.