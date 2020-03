Autoridades de España advierten de un posible desabastecimiento medicinal por el coronavirus

El día de hoy jueves 5 de marzo, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, manifestó en conferencia de prensa uno de los efectos que está provocando la crisis de la lucha contra el coronavirus.

Frente a los periodistas, Fernando Simón dijo que por el momento no se han presentando casos de desabastecimiento de medicamentos ni de mascarillas, pero que podría pasar en caso de “si no cerramos en un tiempo razonable las compras conjuntas de material”, dijo el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, quién estuvo acompañado del Ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ministro de Sanidad Salvador Illa. Foto: El Mundo.

PUEDES VER: Cárcel de Valencia desabastecida pese a presentar dos casos de coronavirus

Además, Fernando Simón explicó que están trabajando en la implementación de una medida que consista en la compra de recetas con varios productos medicinales y que la gente no solo se lleve mascarillas: “Llevamos un mes trabajando en una compra conjunta que garantice que no hay especulación con el precio”, afirmó Simón, quién además dijo que ya hay reportes de algunas unidades sanitarias que reportan la falta de equipos, pero que no conllevan a un desabastecimiento.

La lucha contra el coronavirus podría generar aquel escenario sino se actúa en el corto plazo. El objetivo de las autoridades sanitarias de España es que exista una buena provisión de medicamentos que les permita tener cubiertas las espaldas.

Asimismo, pasado el mediodía Fernando Simón informó sobre la cantidad de infectados con el coronavirus, cifra que se elevó a 230 repartiéndose en varias ciudades: Madrid (90 casos) País Vasco (27), Andalucía (12 casos), Aragón (1), Asturias (5), Baleares (6), Canarias (8), Cantabria (10), Castilla-La Mancha (13), Castilla y León (11), Cataluña (24), Comunidad Valenciana (19), Extremadura (6), Galicia (1), Navarra (3), País Vasco (17) y La Rioja (11).

Por otro lado, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa informó que asistirá a una reunión de Ministros de Sanidad europeos en Bruselas el día de mañana, y aprovechó en hacer públicas sus condolencias respecto a los tres fallecidos por el COVID-19. Asimismo, afirmó que en España aún mantienen el nivel de contención “Si se siguen las medidas sanitarias seguimos en nivel de contención y el virus se puede contener.”

Finalmente, Sanidad comunicó que hay registros de tres niños que han dado positivo con el coronavirus, y que hay otros tres casos iguales que están aislados en un domicilio en Alcalá de Henares.

Más noticias