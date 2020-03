Mujer sufre ataque homofóbico a la salida de una discoteca

En la localidad argentina de González Catán, una mujer identificada como Nahir Rodríguez fue golpeada por cinco sujetos cuando se retiraba de una discoteca el pasado 26 de febrero. El ataque, que incluyó insultos homofóbicos, ocurrió en un estacionamiento.

Según el reporte de las autoridades, la mujer salió del centro nocturno junto a un amigo, quien se alejó unos momentos para ir a cargar combustible para que se retiren del lugar.

PUEDES VER Agencias de turismo obligan a jaguares a nadar encadenados para que visitantes se saquen fotos

Cuando su acompañante se ausentó, los cinco individuos que la esperaban en los exteriores del estacionamiento se acercaron y aprovecharon para agredirla.

De acuerdo a las declaraciones de Nahir Rodríguez, primero la insultaron y después la golpearon. Al escuchar los gritos de la mujer, su amigo corrió al lugar para auxiliarla, pero ante la cantidad de atacantes no pudo hacer nada y también recibió una golpiza.

“¿Qué te pasa lesbiana de m… ?”, fue la expresión que dijo uno de los agresores antes de empezar con los golpes de puños y de patadas cuando Rodríguez ya estaba sin posibilidad de defenderse en el suelo, según El clóset LGTB.

Ambos recibieron atención médica y fueron dados de alta horas después, ya que los golpes no fueron tan graves. El padre de la víctima mencionó que su hija se encuentra bien, pero la nota triste por la agresión que sufrió.

“Cuando me enteré de lo que le hicieron a Nahir se me congeló el alma. Sentí parte de lo que sienten hoy los papás de Fernando Báez Sosa (muchacho asesinado por jugadores de rugby), aunque yo a mi hija la tengo. Pero te decepciona ver que ella no puede ser libre”, expresó al medio El clóset LGTB.