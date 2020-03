Crueles experimentos con monos han sido puestos al descubierto por la organización White Coat Waste Project (WCW), entidad encargada de vigilar el bienestar de los animales, luego de la difusión de un video en el que se visualiza las torturas a los que son sometidos los micos para la fabricación de medicamentos en los Estados Unidos.

WCW publicó un clip grabado en los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) de Bethesda, Maryland, en el que se muestran experimentos con primates, los que son atormentados psicológicamente con arañas de goma y serpientes mecánicas.

PUEDES VER: Pizzería pone en sus cajas fotografías de perros para su adopción

En el video se visualiza a los animales en completo estado de hacinamiento, encerrados en jaulas y desde donde son abrumados con los juguetes electrónicos para conocer su reacción.

Según información brindada por WCW, el objetivo de estos ensayos es analizar el comportamiento de los monos frente a objetos a los que les tienen pánico. Además, se pretende probar medicamentos contra la ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos.

En declaración al Washington Examiner, el NIH insistió en que los simios son usados en la investigación por la marcada similitud que tienen con los humanos respecto a la anatomía, la fisiología y el comportamiento.

“El trauma físico y psicológico que experimentan estos animales no se traducirá en mejores resultados para los pacientes humanos reales que mis colegas y yo tratamos”, dijo la profesora de psicología de la Universidad Farleigh Dickinson, Cynthia Radnitz.

“Para la realización de estas pruebas se ha gastado más de 16 millones de dólares desde el 2007 y 1.7 millones solo en el 2019, dinero que ha salido de los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses a través del pago de impuestos”, señaló Anthony Bellotti, fundador y presidente del WCW.

Cabe mencionar que el WCW demandó al NIH en diciembre del año pasado cuando se negó a hacer públicos videos u otros materiales en los que se comprobaba las torturas a las que eran sometidos los animales. Investigación de los especialistas han comprobado que este proyecto continuará debido a que hay 149 simios programados para ser utilizados en otras prácticas experimentales.

PUEDES VER: Maestra abusó de su alumno en el carro mientras otros estudiantes miraban el acto

Por su parte, la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha exigido que cancelen estas pruebas y clausuren el laboratorio. “Se requiere que redirijan los fondos a métodos superiores de investigación no animal que beneficien a los humanos", indicaron.