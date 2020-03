AMLO cambia la fecha de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial

En medio de la conferencia de prensa matutina que brindó el presidente de México el pasado martes 3 de marzo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial iniciaría el siguiente lunes. Este comunicado generó el rechazo de los ciudadanos, debido a que en la fecha señalada se realizará también el paro nacional denominado Un día sin mujeres, el 9 de marzo.

Este movimiento se llevará a cabo con la finalidad de protestar en contra de los altos índices de violencia contra la mujer y feminicidios que existen en el país, por lo que el anuncio de AMLO generó polémica en la población.

PUEDES VER AMLO: venta de boletos para rifa de avión presidencial iniciará el día del paro nacional de mujeres

Es debido a ello que el presidente mexicano decidió anunciar, en la conferencia de hoy, el cambio de fecha para la venta de los ‘cachitos’. Según expresó el mandatario, no se dio cuenta de que la actividad coincidía con el paro nacional de mujeres que tendrá lugar en México, por lo que la venta de los boletos se realizará el próximo martes 10 de marzo.

“Estamos hablando de una distribución en general de 6 millones y el lunes, pero esto no me lo informaron ayer; esto desde hace cuatro o cinco días sabía que el lunes empieza la venta, pero de 40 mil números en cuatro estados. No se puede caer en ninguna provocación", expresó López Obrador.

PUEDES VER AMLO compra un boleto de la rifa del avión presidencial de México

Andrés Manuel López Obrador aprovechó el momento para pronunciarse sobre el movimiento Un día sin mujeres, y anunció que no se tomarán medidas en contra de las trabajadoras del gobierno que decidan sumarse al paro nacional y no se presenten a trabajar ese día.

"También quien trabaje en el gobierno, dije desde el principio, mujer u hombre que desee participar está garantizado el derecho de manifestación y no va a haber represalias”, comentó al respecto.

PUEDES VER AMLO descarta crisis financiera por brote de coronavirus en México

El presidente de México recordó que la rifa del avión presidencial se realizará el próximo 15 de septiembre. Aseguró que se entregarán premios de 20 millones de pesos a 100 personas ganadoras.

AMLO compra boleto de 500 pesos para rifa de avión presidencial.

Los ‘cachitos’ tienen un precio de 500 pesos, y el mismo AMLO adquirió el primero de ellos. Sin embargo, aseguró que de ganarse uno de los premios, donaría todo a proyectos estudiantiles.

PUEDES VER Aprobación del gobierno de AMLO llega a su punto más bajo en las encuestas

Paro nacional Un día sin mujeres

El movimiento convocado por colectivos feministas, a través de redes sociales, se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la mujer.

Un día sin mujeres inicia como una respuesta a la ola de violencia contra la mujer que vive México. (Foto: Expansión Política)

La finalidad del paro es visibilizar la importancia de la mujer mexicana en la sociedad y la economía del país, por lo que se ha pedido a las ciudadanas no asistir a sus trabajos, escuelas, universidades, no consumir productos o servicios ni realizar pagos pendientes.

Convocatoria al paro Un día sin mujeres.

"Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos”, expresa una de las convocatorias al evento.