El gobierno de México admitió a través de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, que el brote del coronavirus o COVID-19 significa una “emergencia nacional” para el país azteca. Motivo por el cual se ha acelerado la diligencia para atender la crisis económica y sus efectos.

Durante la conferencia de prensa del coronavirus en México del último 3 de marzo, Romo expresó que no se puede esperar a cumplir con trámites para atender los sospechosos casos infectados con el virus.

PUEDES VER Descubren la secuencia genética del coronavirus que llegó a México

“No podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, manifestó.

Sin embargo, las afirmaciones del jefe del gabinete contradicen a las declaraciones de la Secretaría de Salud sobre la falta de condiciones para decretar el país en emergencia porque los cinco casos reconocidos fueron contraídos en otros países y no en tierras mexicanas.

Metro de CDMX incrementa las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus. (Foto: Internet)

Asimismo, Alfonso Romo reveló que ha tenido varias reuniones con los secretarios de estado para pedirles que eliminen las barreras administrativas que dificultan la eficacia de la aplicación de los recursos públicos.

PUEDES VER Autoridades piden no dejarse engañar por rumores sobre el coronavirus en México

“Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto económico severo con el anuncio de China, que entra en recesión, y va a haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es cómo captamos esas oportunidades para México”, expresó.

Además, el representante de la Oficina de la Presidencia añadió que el coronavirus puede ser una oportunidad para el crecimiento económico porque en estos días el país ha recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales y tecnológicas porque están pensando en reacomodar sus cadenas de valor”.