Este martes se confirmó el primer paciente infectado de coronavirus en Buenos Aires, Argentina. La persona se encontraba internada en una clínica privada, luego de ello fue internado en el Sanitario Agote, en Recoleta, un barrio de la ciudad.

El hombre de 43 años de edad, que estuvo en Milán, Italia y que abordó un vuelo con la aerolínea Alitalia, grabó un video dentro del centro de salud mientras lo atendían, con el objetivo de llevar la calma a los ciudadanos.

Las imágenes fueron reveladas en TN Central y muestran a la enfermera atendiendo al sujeto y se escucha como el hombre bromea con la trabajadora médica incluso, le llega a preguntar por la comida del establecimiento.

El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció sobre el primer caso de coronavirus, quien dijo que la sociedad no debe alarmarse por la enfermedad.

“Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internamiento es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajo en primera. No tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos. Si estar atentos”, sostuvo el mandatario argentino en un diálogo con Mariel Di Lenarda, periodista acreditada de Radio Mitre en la Casa Rosada.

“Esta persona ingresa al país el 1 de marzo. Estuvo 14 días en Europa concretamente en el norte de Italia. Comenzó a tener dolor de garganta y lo atendió como corresponde sin entrar en contacto con los otros pacientes”, sostuvo la secretaria de acceso de salud Carla Vizzotti en la conferencia de prensa convocada por el Ministerio de Salud.

Coronavirus en Chile

El Ministerio de Salud de Chile también confirmó un primer caso en la ciudad de Talca. Se trata de un médico de 33 años de edad que estuvo varios días en Singapur.