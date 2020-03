Un maestro fue culpado de acosar sexualmente y compartir imágenes de su zona íntima a través de redes sociales a sus estudiantes en Santander, Colombia.

Las graves acusaciones han conmocionado al centro educativo y han colocado a la rectora en una situación incómoda, pues nunca actuó de forma correcta, según informaciones del portal web Pulzo.

“Debió ser más activa, más vehemente, tenía la capacidad de denunciar, ya que esto está sucediendo no solo hace 15 días, sino que las niñas manifiestan que han tenido que defenderse durante años de diferentes docentes”, argumentó una de las maestras de dicha institución.

Una de las menores confesó que, cuando se encontraba en clase de música, uno de los profesores la acosaba, pues se le acercaba por detrás y enviaba fotos en blanco y negro de sus partes íntimas diciéndole que era “arte”.

Otra de las estudiantes comentó que el profesor le hablaba con comentarios en doble sentido y en una oportunidad le propuso tener intimidad con ella, según informaciones del portal web Pulzo.

“El docente me acechaba, me decía cosas con doble sentido. En una oportunidad me dijo que hiciéramos el amor. Así me lo insinuó, sin darle nada. Me empujó contra la pared y me besó a la fuerza en la mejilla. Me acosaba”, declaró la alumna.

Finalmente, según informaciones del portal web Pulzo, se vienen dando a conocer casos de acoso sexual desde el 2018 y los profesores continúan dictando clases en la institución.