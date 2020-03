En Argentina, una profesora de Godoy Cruz, identificada como Nadia Flores, informó a través de su cuenta de Twitter que uno de sus alumnos no podía asistir a clases, debido a que no tenía zapatos.

Esta publicación se realizó porque el estudiante, llamado Nahuel de 14 años, calza 49, lo cual le resulta muy complicado al momento de encontrar la talla ideal para sus zapatillas. Ante este hecho, la docente utilizó sus redes sociales para que el joven pueda conseguir el calzado.

“Llamado a la solidaridad: aquellas personas que tengan zapatillas talla 48,5, mi alumno está asistiendo literalmente descalzo, porque su familia no puede afrontar los gastos (sabrán que solo algunas marcas hacen hasta esos números). Muchas gracias”, indicó la mujer.

El tweet de la profesora se hizo viral y recibió muchas respuestas de personas que se solidarizaron con Nahuel. La familia del muchacho quedó contenta, luego que una fábrica de vestimenta para hombres muy altos le donara unas zapatillas.

Después de ello, la madre del joven indicó para el diario Los Andes: “Mi hijo no empezó el colegio la semana pasada, porque no tenía zapatillas. No consigo [las zapatillas] en su número, ya que calza casi 49. Llevé al zapatero unas 46 que me donaron para arreglarlas y recién pudo asistir a la escuela. Pero igual le quedan chicas. Nadia se enteró y lo puso en Twitter a ver si alguien donaba.

PUEDES VER: Maestra abusó de su alumno en el carro mientras otros estudiantes miraban el acto

Nadia Flores también contó que no pensó que su publicación iba a tener mucha repercusión, ya que tiene pocos seguidores.

Cabe señalar que Flores labora en el Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos de Godoy Cruz y sus alumnos tienen entre 14 y 60 años.