Un joven de 20 años fue asesinado por el propietario de un campo al que se acercó para arrancar una planta de acelga con la que iba a dar de comer a su familia, pues carecía de recursos para alimentarlos. El hecho ocurrió en Merlo, Argentina.

El último domingo, Braian salía de su casa rumbo a un cultivo del lugar. Él era una persona de escasos recursos y vivía con su novia y con sus tres hermanos menores de edad. El joven “no podía soportar que las criaturas se fueran a dormir sin alimentarse”, según relató Marta, tía del fallecido, al diario Crónica de Argentina.

La novia del individuo notó que este no regresaba y dio aviso a su madre. Esta fue al terreno antes mencionado, donde su propietario la recibió diciéndole: “Lo lamento mucho, señora. No hay nada para hacer. Vaya a la comisaría y hable con el comisario”. “¿Qué le hiciste?”, le interrogaba ella.

En el lugar indicado por el sujeto, los policías le dijeron a la madre que su hijo había muerto, aunque no mencionaron las causas de su deceso ni la ubicación del cadáver.

Según Marta, el dueño del cultivo aseguró dispararle a Braian. “Porque era de noche y pensó que alguien iba a entrar a robar a su casa. No fue porque le sacó una mísera planta de acelga, porque los vecinos solemos hacerlo”, indicó la mujer.

“Es horrible porque no sólo cargamos con el dolor de no tenerlo más, sino de no saber cómo lo mataron, por qué murió y ni siquiera podemos despedirnos de él", manifestó la mujer al citado medio de Argentina.