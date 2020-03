El presidente Andrés Manuel López Obrador compró el primer boleto de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial e informó que el próximo lunes comenzará la venta de los ‘cachitos’.

“Ayer me preguntaron sobre la rifa, vamos a informar porque ya van a empezar a venderse los ‘cachitos’ de la Lotería; el lunes próximo empiezan a venderse”, dijo en conferencia matutina.

López Obrador compra el primer ‘cachito’ de la rifa presidencial

Durante la conferencia matutina de hoy, presentó el billete de la rifa presidencial que tendrá como costo 500 pesos.

Además, dijo "La Lotería Nacional presenta el gran sortero 235, alusivo al avión presidencial; son 100 premios de 20 millones de pesos y va a ser el sorteo el próximo 15 de septiembre. Ya se elaboraron 6 millones de ‘cachitos’ con un costo de 500 pesos cada uno.

“No olvidemos que el compró el avión fue Calderón, debería explicar por qué, además este avión es para volar 5 horas para que se justifique. Hay aviones que valen mucho menos que puede ir hasta Europa sin recarga de combustible, pero no, tenía que ser un palacio para los cielos. Ahora que venga me voy a ir a sentar ahí, voy a invitar al general y a la secretaria Olga, y a Arturo Herrera”, señaló el Presidente.

Seguro Popular: hay más administrativos que personal médico

En la conferencia detallaron la situación del sistema de Salud, AMLO lamentó practicas del pasado que han puesto en una situación crítica a hospitales y unidades médicas.

“Había en el Seguro Popular más administrativos que enfermeras o personal médico, por eso cada semana vamos a informar y no es fácil por los intereses de los que vendían los medicamentos, pensaron que íbamos echar marcha atrás si los niños con cáncer no tenían medicamentos que no íbamos a resistir e íbamos a regresar con ellos a decirles que regresábamos; no, abrimos la compra de medicamentos al extranjero y lo vamos s a seguir a haciendo porque la salud es primordial”.

AMLO: “Es doloroso el saldo de la privatización de los servicios de salud”

Sobre las irregularidades al interior del sector Salud, el Presidente aseguró que el resultado más doloroso de subrogar los servicios de salud fue el incendio de la Guardería ABC, en Sonora.

“Esto nunca más, pasó el tiempo, no sólo no hubo justicia, sino que le siguieron con lo mismo porque todo era negocio, era negocio arriba pero también embarraban sectores medios, nepotismo, concesiones, pervirtieron al gobierno, era un instrumento al servicio de la corrupción, eso es lo que estamos corrigiendo, nos llevará tiempo pero trabajamos 24 horas, el sistema de salud gratuito va a funcionar”.

México era vista como tierra de conquista por españoles

El Presidente aseguró que será la gente quien decida si se construye o no la planta, con respecto en Baja California sobre si establece la cervecera Constellation Brands en Mexicali.

“Ahora se decidió una resolución del tribunal para que la secretaría de Medio Ambiente lleve a cabo una consulta a ver si opera una planta cervecera en Baja California, nos mandan a decir hasta de la embajada de Estados Unidos, debo decirlo porque mi pecho no es bodega, que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país, pero yo ¿qué le digo a la gente? en donde se va a llevar la a consulta, que vea si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no afecta y que la inversión va a generar empleos en la zona y que se le tenga confianza a los ciudadanos”.