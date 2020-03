López Obrador rechaza renuncia de Javier May Rodríguez, coordinador de Sembrando Vida [VIDEO]

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no aceptó la renuncia del subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de Sembrando Vida. El funcionario Javier May Rodríguez decidió dejar el cargo porque afirmó que no existen condiciones para seguir coordinando el programa social.

Durante su acostumbrada conferencia matutina, AMLO habló sobre el tema y expresó que la situación que se vive en la Secretaría del Bienestar va a cambiar porque no solo sucede ahí, sino también en otros espacios públicos.

“Presentó su renuncia, pero no se la acepté; por diferencias, eso existe mucho al interior del gobierno como existe en las familias parte de mi trabajo es la conciliación no solo afuera, adentro”, manifestó.

Además, al ser consultado por el decreto que se promulgó para exentar a May Rodríguez de las responsabilidades del programa Sembrando Vida, aclaró que no fue consultado y que se revertirá.

“No, eso fue por lo que él renuncia, pero ese decreto no fue consultado, se va a revertir como también no va a haber la renuncia. Necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección, o sea manteniendo cada quién su libertad y su criterio", explicó.

López Obrador también indicó que esto “parece telenovela”, luego de que le preguntaran si María Luisa y Javier ya habían hecho las paces. Asimismo, AMLO reconoció que las diferencias se presentan en todos lados, incluso en el gabinete de Benito Juárez.

Cabe mencionar que el último lunes 2 de marzo el subsecretario Javier May presentó su dimisión a su puesto por diferencias con María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Bienestar.