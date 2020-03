En Inglaterra, un joven de 23 años, identificado como Jonathan Mok de Singapur, indicó que fue agredido el pasado 24 de febrero por un grupo de personas.

La víctima señaló que sufrió un ataque racista debido a que los agresores le dijeron: “No quiero tu coronavirus en mi país”.

El agraviado afirmó que la agresión se dio por sus apariencias asiáticas; tras el brutal ataque logró huir y cuando llegó a su vivienda, publicó fotos de los moretones que sufrió en su cuenta de Facebook.

Uno de los agentes policiales manifestó para el periódico The Independent que “las autoridades se encuentran investigando este ataque racial, que ocurrió cerca de la estación Tottenham Court road”.

En su cuenta de Facebook, Jonathan Mok afirmó lo siguiente: “He estudiado en Londres en los últimos dos años y cada vez soy objeto de comentarios racistas, algunos inocentes y otros con una mala intención. A esas personas que me dijeron que Londres no es racista, piensen de nuevo”.

Además, Mok indicó “el racismo no es estupidez, es odio". "Ellos constantemente encuentran excusas para explicar su postura y el coronavirus les ha dado otra. Algunos me preguntan, ¿por qué no reaccionaste? Pero nadie responde el por qué una persona tiene que sufrir abuso verbal o físico”, explicó.

La víctima expresó su crítica ante los agresores al afirmarles que “si creen que juntarse en contra de alguien más pequeño que tú, los hace grandes hombres, no es así". "Solo hace a cada uno de ustedes un cobarde que no tiene coraje para ir en contra de alguien”, finalizó.