Cazador fue atacado por un ciervo y terminó con el rostro desfigurado

Un cazador fue embestido por un ciervo que le arrancó una parte del rostro mientras perseguía venados junto a un grupo de amigos, en Francia.

El hecho ocurrió a fines de enero, pero se dio a conocer en hace unas horas, cuando Vincent Saubion de 36 años, se encontraba en un bosque junto a la Asociación Comunal de Caza Agrícola, y vio a varios ciervos merodeando el lugar.

PUEDES VER: Chile confirma primer infectado de coronavirus

Según el portal web Clarín, Vincent manifestó que sus perros empezaron a perseguir a uno de los animales, por lo que en un momento, él quedó cara a cara con el mamífero, quien lo miró y atacó con sus poderosas astas.

"Me embistió y luego saltó para continuar su camino. Creo que me dio un 'cabezazo'. Me golpeó en la cara", señaló Vincent.

Asimismo, alegó que, pese al ataque, él siguió cazando hasta empezó a desangrarse y un compañero que se encontraba con él, tuvo que llamar a los bomberos.

PUEDES VER:Hombre tomó como rehenes a su esposa embarazada y a sus cinco hijos en Francia

“Continué cazando, pero me pareció que había mucha sangre. Mi colega me vio y me pidió que no me moviera más. Llamó a los bomberos. Para mí, solo sentía como si estuviese borracho, aunque en realidad me había arrancado la mitad de la cara”, detalló.

Un helicóptero logró trasladar al hombre hasta el hospital más cercano, donde le tuvieron que colocar 50 puntos para curar los cortes que había sufrido en el pómulo izquierdo, nariz, labio y parte del cuero cabelludo.

Por otro lado, Vincent confesó que pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, él continuará cazando, pues es un hobby que practica desde hace muchos años.