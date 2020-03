Al menos dos tornados se registraron este martes 3 de marzo arrasando todo a su paso en la ciudad de Nashville, Tennessee en Estados Unidos, informó el Washington Post. El diario confirmó, además, que a causa del temporal fallecieron siete personas y hay miles de dólares en daños.

Los reportes de las víctimas llegaron de manera paulatina. A las 3:30 a.m., Departamento de la Policía de Nashville informó que dos personas habían muerto por el primer tornado. Una hora después, en el condado de Putnam se registraron tres fallecimientos más y, algunas horas después, dos casos más se agregaron a la lista de decesos.

Medios locales detallaron que el paso de tornado tuvo mayor impacto en Hermitage, aproximadamente a unos 16 km al este del estado de Tennessee.

Se reportó además, que el aeropuerto John C. Tune “sufrió daños significativos debido al mal tiempo” y, aunque afortunadamente no se registraron heridos, se recomienda no utilizar los servicios. Por su parte, fuentes policiales y de bomberos señalaron que respondieron a unos 40 derrumbes en toda la ciudad.

Otras instituciones, como la Cruz Roja de Tennessee, anunció que se abrirá un refugio para residentes desplazados y para quienes no puedan movilizarse a causa de los cortes de energía eléctrica, producto del paso de los tornados

Al respecto, Nashville Electric informó que cuatro de sus subestaciones fueron dañadas y los cortes de energía afectaron a más de 44.000 clientes que quedaron incomunicados y expuestos en la oscuridad de la noche.

A pesar de haber sido anunciado con anticipación, el paso del tornado dejó más daños de los que las autoridades previeron, incluyendo víctimas mortales.