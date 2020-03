El pasado fin de semana se confirmó el primer caso de coronavirus en México. Hasta el momento, se sabe que son seis las personas infectadas por COVID-19, dos de las cuales se encuentran en Ciudad de México, una en Sinaloa, otra en Coahuila, una en Chiapas y un caso asintomático en Tlalnepantla.

Es en este contexto que el subsecretario de Salud de CDMX, Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, anunció que la situación actual del coronavirus en el país no amerita que se realicen operativos especiales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En medio de una reunión informativa que mantuvo con la Comisión de Salud del Congreso de la CDMX, Castro Albarrán aseguró que no se debe crear un clima de pánico o alarma, debido a que la situación actual no lo requiere, además, los casos confirmados han sido asociados a importación.

De momento, seis casos de coronavirus fueron confirmados por las autoridades mexicanas. (Foto: Líder Empresarial)

“No debe haber medidas de contención, no hay razón”, expresó la autoridad.

Según informó el subsecretario de salud, los vuelos internacionales directos que no vengan desde países como China, Irán, Singapur, Corea e Italia, considerados como fuentes de origen, no estarán sometidos bajo revisiones epidemiológicas.

“Sanidad Internacional no revisa todos los vuelos, no podría revisar todos los vuelos y menos nacionales. De repente se suben comentarios en redes sociales como que ‘yo vengo de Mazatlán y no me revisaron’, pues sí, no habría ni capacidad para estar revisando todos los vuelos”, comentó Castro Albarrán.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha movilizado, tan sólo en el mes de enero del presente año, a 3 953 908 pasajeros nacionales e internacionales, por lo que sería difícil revisar a cada pasajero de cada vuelo que se transporte por el complejo aeroportuario.

A través de redes sociales, ciudadanos mexicanos han mostrado su preocupación debido a la situación del AICM frente a la llegada del coronavirus al país.

En la actualidad, existen 21 casos sospechosos por contagio de COVID-19 en México, los cuales ya se encuentran bajo evaluación. Además, se sabe que 69 casos han sido descartados luego de que resultaran negativo en las pruebas de laboratorio. Seis casos de coronavirus ya han sido confirmados en el país.

Cifras del COVID-19 a nivel mundial

En el mundo existen ya más de 88 000 casos confirmados de la enfermedad, y más de 3000 muertes generadas por la misma.

En América se han confirmado, hasta el momento, casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Argentina y Chile.