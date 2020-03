Conferencia matutina AMLO EN VIVO: sigue la transmisión del discurso de López Obrador hoy martes 3 de marzo de 2020

Conferencia matutina AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy martes 3 de marzo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece información diaria a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de Obrador incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

PUEDES VER Clima en México: Pronóstico del tiempo para hoy martes 3 de marzo de 2020

Conferencia matutina de AMLO hoy martes 3 de marzo de 2020

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió al Gobierno de Ciudad de México cumplir con su compromiso y premiar a Irma Reyes por su contribución en la captura de Giovana “N” y Mario Alberto “N”, presuntos feminicidas de la niña Fátima.

Conferencia matutina de AMLO ayer lunes 2 de marzo de 2020

Temas Conferencia de AMLO ayer lunes 2 de marzo de 2020

AMLO anunció que el peso mexicano mantendrá estabilidad

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país se mantendrá tranquilo y no habrá problemas económicos debido al brote del coronavirus en México.

Feminicidios en México

“Son crímenes horrendos, que duelen mucho y que genera preocupación, pero no hay impunidad, el que la hace la paga, no es de que se comete un crimen y hay impunidad puede ser que lleve tiempo, pero se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes, y no hay impunidad, no es el tiempo de Calderón, en el que el secretario de seguridad era García Luna, para que se estén quietos los conservadores”, expresó el mandatario al opinar sobre los altos índice de feminicidios que han azotado al país.

Rifa del avión presidencial

AMLO dio a conocer que comenzará la venta al público de los boletos de lotería para el sorteo del avión presidencial. Por el momento, aún se encuentra en proceso de distribución.

Presidente de México asegura que su gobierno tiene apoyo

El mandatario mexicano afirmó contar con el apoyo del pueblo para implementar las reformas en contra de la corrupción. Los conservadores son, sin embargo, los más enfurecidos con las nuevas medidas.

López Obrador niega cancelar conferencias matutinas

El presidente aseguró que el espacio de diálogo que realiza diariamente se mantendrá y que las conferencias que realiza se han mantenido sin la necesidad de pagar publicidad oficial en ningún medio de comunicación.