Fallece niña que estaba en búsqueda de su gemelo genético tras sufrir una hemorragia interna

Una niña de cinco años de la ciudad de Talca, Chile, identificada como Catalina Pérez Montesino, falleció luego de buscar a su gemelo genético para que pueda sobrevivir a la infección de uno de sus pulmones.

La muerte de la pequeña lo confirmó TVN Red Maule, donde señalaron que en los últimos días su salud estaba deteriorada.

Los padres de la víctima afirmaron que Catalina necesitaba un trasplante de médula ósea, debido a que un hongo de una bacteria atacó uno de sus pulmones, provocándole una hemorragia interna.

El caso de la menor cobró notoriedad en octubre del año pasado, cuando varios ciudadanos de Talca empezaron a ayudar a la familia en la búsqueda de células madre sanguíneas. Incluso, la Fundación DKMS Chile se enroló a esta causa.

La madre de la agraviada indicó en su momento: “Está conectada a un respirador, está en coma inducido nuevamente, está con 80 % de oxígeno. Aun así, el pulmón como que retiene aire y no deja entrar todo, entonces está complicada la parte respiratoria. Ya no la quiero ver sufrir más, pero veo su carita y sigue perseverando. Está flaquita, ya no es la misma de antes, pero una la mira y su rostro no es de sufrimiento”.

Asimismo, la madre de la infante afirmó que tenían esperanza en encontrar al gemelo genético que se encontraba en Canadá, debido a que tenía “un 90 % de compatibilidad”.