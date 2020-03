La borrasca Karine tuvo un duro paso por diferentes ciudades. Las rachas de viento fueron tan fuertes que incluso una piscina de cinco metros de largo cayó desde la azotea de un edificio de tres plantas en la zona de Les Borges Blanques, en Lleida.

Fue en la calle Industria donde sucedió este hecho que, por suerte, no dejó ningún herido. No obstante, no ha sido el único caso registrado a causa de la borrasca. Cuatrocientos cuarenta y siete avisos recibieron Los Bomberos de la Generalitat por el paso de este fenómeno.

En Cervera, las rachas de viento incrementaron a tal magnitud que el techo de un centro polideportivo fue arrancado. La caída provocó que la cubierta quedara casi desintegrada y los restos de esta fueron extendidas por todo el municipio, ocasionando desorden y suciedad en las calles. Asimismo, otro caso que requirió atención fue el de una mujer, en Girona, a la que le cayó una teja encima.

Cierre de aeropuertos por ‘Karine’

Los desastres ocasionados por la borrasca Karine y los fuertes vientos que trajo consigo perjudicaron a varios aeropuertos de España. Tal fue el caso del de San Sebastián, que estuvo paralizado por varias horas debido a las rachas de viento de cerca de 125 kilómetros por hora, según informaron Controladores Aéreos.

Un vuelo de Iberia que partió de Madrid en dirección a Vigo tuvo que ser desviado al aeropuerto Santiago de Compostela por las condiciones climatológicas que esperaban en la ciudad de destino. Es así que los pasajeros tuvieron que ser trasladados hacia Vigo en autobús.