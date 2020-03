Emanuel Vergara, un joven de 29 años, fue asesinado brutalmente por dos delincuentes que quisieron robarle el celular luego de encontrarlo indefenso en un parque de San Pedro de Jujuy, Argentina, al que acudió para hacer un trabajo práctico con señal wifi.

En medio de la negativa y forcejeo de Vergara, uno de los delincuentes le asestó dos puñaladas al corazón. El estudiante universitario fue auxiliado por los vecinos, quienes no pudieron hacer nada ya que la herida fue mortal. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar.

La Policía logró detener a dos sospechosos -identificados como Fernando E. y Agustín M.- de haber atacado y herido de muerte a Emanuel Vergara, el último 16 de febrero. El operativo resultó ser un éxito gracias a la base de datos aportados por testigos y las imágenes de una cámara de seguridad. La familia de la víctima pide justicia.

“Él era un buen chico, de perfil bajo, solidario, humilde, muy bueno. En él no había maldad para nada”, expresó Adriana Castañeda, tía del joven universitario. La mujer agregó que “no puede creer que ya no esté, que ya no lo vea”.

Tras el brutal ataque, las investigaciones quedaron en manos de la justicia. Se cree que hay pruebas contundentes en contra de estos dos sujetos, que ya tenían un amplio prontuario delictivo. Durante el operativo se halló un cuchillo tipo tramontina, que estaba oculto en el baúl de la moto en la que se trasladaban, el cual sería el arma homicida.

Sus familiares en Argentina lo recuerdan como un joven amable, que en sus ratos libres servía el té a las personas que sacaban turnos en los hospitales y debían realizar largas colas para ser atendidos.

“Que no salgan nunca más, que no salgan a delinquir, que paguen por lo que hicieron porque era un chico muy bueno. Justicia por él, justicia por Emanuel”, finalizaron.

Dolor por la muerte de Emanuel

A través de un comunicado, la Facultad de Ciencias Agrarias, de la universidad a la que asistía la víctima, envió sus sentidas condolencias a los parientes. “Repudiamos el acto vandálico cometido por los delincuentes, quienes le quitaron la vida a nuestro querido estudiante, se lee en parte del comunicado”.